Vēl ir pieejamas brīvas vietas Rīgas skolu 10. klasēs
Rīgas pašvaldības skolās 10. klasēs pašlaik ir pieejamas aptuveni 187 brīvas vietas. To skaits mainās, jo daļa skolēnu izlemj turpināt mācības citās izglītības iestādēs.
Pretendentiem iespēja pieteikties, iesniedzot iesniegumu klātienē izvēlētajā skolā vai sūtot ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu uz skolas e-pasta adresi. Lai uzzinātu aktuālo informāciju par brīvajām vietām, pašvaldība aicina sazināties ar attiecīgo skolu.
Brīvas vietas ir 21. izglītības iestādē: Rīgas 9.vidusskolā, Rīgas 13.vidusskolā, Rīgas 25. vidusskolā, Rīgas 31. vidusskolā, Rīgas 33. vidusskolā, Rīgas 95. vidusskolā, Rīgas 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Rīgas Ukraiņu vidusskolā, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā, Rīgas Ostvalda vidusskolā, Rīgas 45. vidusskolas mūzikas virzienā, Rīgas 51.vidusskolā, Rīgas 71.vidusskolā, Rīgas 80.vidusskolā, Rīgas 88.vidusskolā, Rīgas 92.vidusskolā, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā, Rīgas Arkādijas vidusskolā un Rīgas Imantas vidusskolā.
Par brīvām uzskata tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām.
Jaunu pieteikumu iesniegšana elektroniskajā uzņemšanas sistēmā ir noslēgusies. Ja iepriekš pieteikums sistēmā jau ir iesniegts, tas saglabājas aktīvs arī tad, ja pretendents piesakās uz brīvajām vietām. Arī pēc pieteikšanās uz brīvajām vietām pretendents var saņemt uzaicinājumu uz kādu no iepriekš elektroniski izvēlētajām skolām, ja tajā vēlāk atbrīvojas vieta.
Dati ir aktualizēti uz 12. augustu līdz plkst. 13.00