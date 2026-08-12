Ārvalstnieks ar auto taranējis DUS teritoriju
Rīgā kāds iereibis ārvalstnieks, lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu "Mercedes Benz", taranēja degvielas uzpildes stacijas "Circle K" teritoriju.
Atklājas jaunas detaļas par trako avāriju pie Zemitāna tilta: šoferim 2,11 promiles
Ārvalstnieks, kurš aizvadītajā naktī reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu pie Jorģa Zemitāna tilta Rīgā, ir Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā, informēja Valsts policijā.
Vīrieša izelpā pēc avārijas izraisīšanas tika konstatētas 2,11 promiles alkohola.
Patlaban minētais Indijas pilsonis ir aizturēts procesuālo darbību veikšanai un vēlāk tiks nodots Valsts robežsardzei tālākajām procesuālajām darbībām.
Par braukšanu reibumā Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu, savukārt par negadījuma izraisīšanu ir sākts administratīvā pārkāpuma process.
Kā ziņots, naktī uz trešdienu Rīgā kāds iereibis ārvalstnieks, lielā ātrumā braukdams ar automašīnu "Mercedes Benz CLS 320", ietriecās degvielas uzpildes stacijas (DUS) "Circle K" teritorijā Pērnavas ielā 7, blakus Zemitāna tiltam, nogāžot karoga mastu un dažas ceļa zīmes, kā arī nedaudz apskādējot šajā vietā nupat atjaunoto ceļa infrastruktūru.
Pēc tam, kad automašīna bija pārbraukusi pāri velojoslai, gājēju ietvei un apzaļumojošajai joslai, tās vadītājs acīmredzami centās turpināt braucienu, taču spēkrats bija ievērojami sabojāts, turklāt tajā bija ieķēries masīvais nolauztais karoga masts, kas traucēja turpināt ceļu. Spolējot riteņiem, transportlīdzeklis pabrauca uz priekšu vēl dažus metrus un apstājās turpat aiz DUS.
Kad notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji un Valsts policijas darbinieki, kāds jauns vīrietis no avarējušās automašīnas viņiem angļu valodā apgalvoja, ka sēdējis transportlīdzeklī kā pasažieris, bet to vadījis viņa draugs, kurš it kā aizbēdzis. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē atrada un aizturēja iespējamo avārijas izraisītāju, taču viņa personību sākotnēji neizdevās noskaidrot.
Vīrietis, kurš apgalvoja, ka bijis pasažieris, notikuma vietā esošajiem cilvēkiem stāstīja, ka ir no Indijas, bet studē un strādā Latvijā, un, pēc viņa teiktā, no Indijas esot arī pie stūres sēdējušais vīrietis. Abi pirms negadījuma esot lietojuši alkoholu. Sadragātais spēkrats gan piederot citai personai - kādam draugam.
Aizturētais neizrādīja pretošanos likumsargiem, bet pievēma policijas automašīnu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nolēma viņu vest uz slimnīcu.