Iesaukts ir, bet neierodas - Latvijā katrs trešais jaunietis ignorē VAD pavēsti
Jūlijā noslēdzies kārtējais iesaukums Valsts aizsardzības dienestā. Obligātā kārtā tika iesaukti 400 jaunieši, taču aptuveni trešdaļa no viņiem pavēsti ignorēja un uz veselības pārbaudi neieradās, norāda 360TV Ziņas.
Ar tiem, kuri izvairās no obligātā Valsts aizsardzības dienesta, tagad sazināsies Militārā policija, kas lems par administratīvā procesa sākšanu. Par izvairīšanos draud naudas sods līdz 750 eiro, turklāt to var piemērot vairākkārt.
“Ir jaunieši, kas ir tikuši atlasīti pēc nejaušības principa 2024. gadā, arī viņi joprojām turpina izvairīties no dienesta. Līdz ar to, ka viņi nav sasniedzami, militārā policija piemēro sodus. Mēs varam aicināt personas uz veselības pārbaudēm ik pa pusgadam, kad tiek rīkots iesaukums. Tad viena persona divas reizes gadā var saņemt vai nu administratīvo sodu vai brīdinājumu,” stāsta Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības dienesta departamenta vecākais eksperts Svens Jānis Andžāns.
Obligātajā Valsts aizsardzības dienestā var iesaukt līdz 26 gadu vecumam. Ja cilvēks visu šo laiku izvairās no dienesta un atkārtoti maksā sodus, teorētiski no iesaukuma iespējams izvairīties, taču tas var izmaksāt vairākus tūkstošus eiro. Šādu gadījumu gan vēl nav bijis, jo obligātā iesaukšana sākta tikai pirms divarpus gadiem.
“Kad militārā policija pirmo reizi uzrunā, kad lūdz ierasties, sniegt paskaidrojumu, tur pārsvarā notiek tās izmaiņas. Tanī brīdī, kad mēs esam nonākuši līdz tam, kad sāk piemērot sodus, tas cilvēks jau ir izšķīries par to, ka viņš mērķtiecīgi turpinās no tā dienesta izvairīties. Un tad viņu pēc tiem 26 gadiem, ja viņš nomaksā sodus, arī liek mierā,” bilst Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Kristers Grauze.
Virkne jauniesaukto pavēstes apstrīdējuši. Un vēl trešdaļa no obligāti iesauktajiem atzīti par dienestam nederīgiem veselības pārbaudēs. “Galvenie iemesli saistīti ar neiroloģiskiem un psihiatriskām problēmām. Tāpat arī ir redzes problēmas. Un tās var būt arī kādas ķirurģiskā problēmas, iepriekšējās operācijas vai kādas citas lietas, kas tika veiktas šiem jauniešiem,” norāda Andžāns.
Rezultātā jūlijā dienestu sāka tikai 60 no 400 obligāti iesauktajiem, kas veido vien 5% no kopējā jauniesaukto skaita.