VIDEO, FOTO: Latvijā gatavojas Saules aptumsumam - pēc īpašajām brillēm veidojas garas rindas
Šovakar visā Latvijā būs iespējams vērot daļēju Saules aptumsumu. Kā novēroja Jauns.lv, gatavojoties retajai dabas parādībai, iedzīvotāji daudzviet steidz iegādāties speciālās aizsargbrilles, pie tirdzniecības vietām veidojoties garām rindām.
Pie kādas tirdzniecības vietas Ganību dambī šodien vērojama īpaši liela cilvēku interese – rindā stāv vairāki desmiti pircēju. Kā Jauns.lv pastāstīja kāda aculieciniece, viņai rindā nācies gaidīt aptuveni 15–20 minūtes, taču cilvēkiem, kuri atradušies pašās rindas beigās jau ārpus veikala, gaidīšanas laiks, visticamāk, sasniedzis vismaz pusstundu.
Veikala pārdevēja atklājusi, ka lielajai interesei tirgotāji gatavojušies jau iepriekš un bija sagādājuši aptuveni 10 000 papīra briļļu Saules aptumsuma vērošanai.
Pirms vakara Saules aptumsuma Latvijā izpērk īpašās brilles
Šovakar visā Latvijā būs iespējams vērot daļēju Saules aptumsumu. Gatavojoties retajai dabas parādībai, iedzīvotāji daudzviet steidz iegādāties speciālās aizsargbrilles, pie ...
Šovakar daudzviet pasaulē būs vērojams iespaidīgs Saules aptumsums, ko varēs novērot arī Latvijā, kad vakarpusē Mēness aizsegs aptuveni četras piektdaļas Saules diametra.
Kamēr daļā Grenlandes, Islandes, Spānijas, Portugāles un Krievijas ziemeļu teritoriju būs vērojams pilns Saules aptumsums, Latvijā un citviet Eiropā tas būs daļējs. Tomēr jebkurā gadījumā Latvijas Astronomijas biedrība (LAB) uzsver, ka šis būs iespaidīgākais Saules aptumsums Latvijā pēdējo 15 gadu laikā.
Saules aptumsums notiek tad, kad Mēness pilnībā vai daļēji aizsedz Saules disku. Pilnīgas aizsegšanas gadījumā uz vairākām minūtēm iestājas tumsa, bet daļējas aizsegšanas gadījumā Saule atgādina apli ar robu. Šodien, 12. augustā, rietošā saule būs kā šaurs sirpis, kura "ragi" ir vērsti lejup.