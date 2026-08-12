Nelegālā imigrācija noslogo Latgales tiesu: lietas plāno sadalīt pa visu Latviju
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešdien lēma virzīt izskatīšanai Saeimā Tieslietu ministrijas (TM) sagatavotos grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz ārzemnieku aizturēšanas termiņa pagarināšanas lietas vairs nepiesaistīt aizturētā faktiskajai atrašanās vietai, tādējādi mazinot Latgales rajona tiesas noslodzi.
Saskaņā ar Imigrācijas likumu aizturēt ārzemnieku ilgāk par desmit diennaktīm Valsts robežsardzes amatpersonai ir tiesības tikai ar rajona tiesas (atbilstoši aizturētā ārzemnieka faktiskajai atrašanās vietai) tiesneša lēmumu.
Kā skaidro TM, pieaugot nelegālās imigrācijas plūsmai uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kā arī pieaugot no Lietuvas atgriezto nelegālo imigrantu skaitam, pieaug to lietu skaits, kurās nepieciešams tiesneša lēmums par ārzemnieka aizturēšanas termiņa pagarināšanu.
Tā kā aizturētās personas pārsvarā atrodas Latgales reģionā, spēkā esošais regulējums rada nesamērīgu noslodzi Latgales rajona tiesai, skaidro TM. Atbilstoši Tiesu administrācijas apkopotajai informācijai saskaņā ar Imigrācijas likuma 54. pantu Latgales rajona tiesā izskatītas 76 lietas 2023. gadā, 62 lietas 2024. gadā, 52 lietas 2025. gadā un 2026. gadā līdz 3. jūlijam jau 39 lietas.
Vienlaikus Latgales rajona tiesā ir 44 tiesnešu amata vietas, no kurām aizpildītas ir 27, tādējādi 17 tiesnešu amata vietas ir vakantas, kas vēl vairāk pastiprina nesamērīgo noslodzi šīs kategorijas lietu izskatīšanā, norāda ministrijā. Ņemot vērā ierobežoto tiesnešu skaitu Latgales rajona tiesā, šīs kategorijas lietu koncentrēšanās vienā tiesā rada papildu slodzi tās darbības nodrošināšanai un var ietekmēt citu tiesas izskatāmo lietu savlaicīgu virzību.
Līdz ar to likumprojekta mērķis ir pilnveidot lietu piekritības regulējumu, atsakoties no piesaistes aizturētā ārzemnieka faktiskajai atrašanās vietai, skaidro TM. Tas nodrošināšot iespēju vienmērīgāk sadalīt šīs kategorijas lietu izskatīšanu starp rajona tiesām, sekmējot efektīvāku tiesu resursu izmantošanu un mazinot nesamērīgu noslodzi Latgales rajona tiesā, vienlaikus saglabājot personu procesuālās garantijas un tiesas kontroli pār aizturēšanas termiņa pagarināšanu.
Grozījumi arī paredz no Imigrācijas likuma izslēgt prasību par ārzemnieka nogādāšanu pie tiesneša. TM skaidro, ka kopš 2021. gada jautājumi par ārzemnieka aizturēšanas termiņa pagarināšanu praksē tiek izskatīti attālināti, izmantojot video konferenču risinājumus. Līdz ar to aizturētās personas procesuālās tiesības tiek nodrošinātas bez tās fiziskas nogādāšanas pie tiesneša.
TM norāda, ka šāds grozījums ir īpaši būtisks saistībā ar lietu piekritības regulējuma pilnveidošanu, jo pēc tā spēkā stāšanās lietas varēs izskatīt dažādās rajona tiesas, savukārt aizturētās personas arī turpmāk pārsvarā atradīsies Valsts robežsardzes aizturēšanas vietās Latgales reģionā. Tādējādi tiek novērsta nepieciešamība organizēt aizturēto personu konvojēšanu uz citu tiesu, vienlaikus nemainot līdzšinējo attālinātās lietu izskatīšanas praksi un saglabājot personas procesuālās garantijas, skaidro ministrijā.
Likumprojektā paredzēts pārejas regulējums. Valsts robežsardzes iesniegumi par ārzemnieka aizturēšanas termiņa pagarināšanu, kas tiesā iesniegti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tiks izskatīti saskaņā ar līdzšinējo tiesisko regulējumu. Tas, kā skaidro TM, nodrošinās, ka līdz likuma spēkā stāšanās dienai tiesā iesniegtie iesniegumi tiek izskatīti atbilstoši to iesniegšanas brīdī piemērojamajai procesuālajai kārtībai. Savukārt iesniegumi, kas tiesā tiks iesniegti pēc likuma spēkā stāšanās, tiks izskatīti atbilstoši jaunajam regulējumam.
Komisija lēma likumprojektam noteikt steidzamību.