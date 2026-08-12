Bijusī kultūras ministre Agnese Lāce.
Sabiedrība
Šodien 16:20
Bijusī kultūras ministre Agnese Lāce atklāj, ka ir otrā bērniņa gaidībās
Bijusī kultūras ministre Agnese Lāce sociālajos tīklos dalījusies ar jaunām ģimenes fotogrāfijām, vienlaikus dodot mājienu par gaidāmu ģimenes pieaugumu.
Lāce atklājusi, ka viņas ģimenei katru gadu augustā ir tradīcija iemūžināt, kā ģimene gada laikā izaugusi. Šoreiz fotogrāfijas tapušas Uzvaras parka pļavās.
“Mēs viens otram uzticamies un viens otru balstām!” pie fotogrāfijām raksta Lāce.
Īpašu uzmanību piesaista viņas ieraksta noslēgums: “Un mēs būsim plašākā pulkā.” Tas liek noprast, ka Lāces ģimene gaida ģimenes pieaugumu.
Agneses Lāces un viņas vīra Paula Miklaseviča ģimenē jau aug meita Stella.
Lāce kultūras ministres pienākumus pildīja no 2024. līdz 2026. gadam.