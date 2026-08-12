Bijusī kultūras ministre Agnese Lāce atklāj, ka ir otrā bērniņa gaidībās
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Bijusī kultūras ministre Agnese Lāce.
Sabiedrība

Bijusī kultūras ministre Agnese Lāce atklāj, ka ir otrā bērniņa gaidībās

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Bijusī kultūras ministre Agnese Lāce sociālajos tīklos dalījusies ar jaunām ģimenes fotogrāfijām, vienlaikus dodot mājienu par gaidāmu ģimenes pieaugumu.

Bijusī kultūras ministre Agnese Lāce atklāj, ka ir...

Lāce atklājusi, ka viņas ģimenei katru gadu augustā ir tradīcija iemūžināt, kā ģimene gada laikā izaugusi. Šoreiz fotogrāfijas tapušas Uzvaras parka pļavās.

“Mēs viens otram uzticamies un viens otru balstām!” pie fotogrāfijām raksta Lāce.

Īpašu uzmanību piesaista viņas ieraksta noslēgums: “Un mēs būsim plašākā pulkā.” Tas liek noprast, ka Lāces ģimene gaida ģimenes pieaugumu.

Agneses Lāces un viņas vīra Paula Miklaseviča ģimenē jau aug meita Stella.

Lāce kultūras ministres pienākumus pildīja no 2024. līdz 2026. gadam. 

Tēmas

Kultūras ministrijaAgnese Lāce

Citi šobrīd lasa