Ceturtdien Latvijā valdīs mierīgs laiks – vien dažviet īslaicīgi uzlīs
Foto: LETA
Ceturtdiena atnesīs patīkamu vasaras laiku.
Sabiedrība

Ceturtdien Latvijā valdīs mierīgs laiks - vien dažviet īslaicīgi uzlīs

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ceturtdien Latvijā būs pārsvarā sauss laiks - vien dažviet iespējams neliels un īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien Latvijā valdīs mierīgs laiks – vien daž...

Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, mākoņaināka diena gaidāma Kurzemē. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses.

Minimālā gaisa temperatūra naktī +7..+11 grādi, piekrastē līdz +16 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +19..+23 grādiem.

Rīgā 13. augustā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Minimālā temperatūra naktī gaidāma no +11 grādiem pilsētas dienvidos līdz +16 grādiem ziemeļos; pēcpusdienā gaiss iesils līdz +21, +22 grādiem.

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