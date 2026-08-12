Ceturtdiena atnesīs patīkamu vasaras laiku.
Sabiedrība
Šodien 14:35
Ceturtdien Latvijā valdīs mierīgs laiks - vien dažviet īslaicīgi uzlīs
Ceturtdien Latvijā būs pārsvarā sauss laiks - vien dažviet iespējams neliels un īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.
Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, mākoņaināka diena gaidāma Kurzemē. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses.
Minimālā gaisa temperatūra naktī +7..+11 grādi, piekrastē līdz +16 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +19..+23 grādiem.
Rīgā 13. augustā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Minimālā temperatūra naktī gaidāma no +11 grādiem pilsētas dienvidos līdz +16 grādiem ziemeļos; pēcpusdienā gaiss iesils līdz +21, +22 grādiem.