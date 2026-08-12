“Šodien dzīve man atgādināja par cilvēcību”: latviete dalās aizkustinošā stāstā par palīdzību grūtībās nonākušai sievietei
Dažkārt pietiek ar vienu nejaušu sastapšanos, lai atgādinātu, cik daudz var nozīmēt pavisam vienkārša palīdzība. Ar emocionālu pieredzi sociālajā tīklā “Facebook” dalījusies Sigita, kura sastapusi sievieti vārdā Ilga, kas viņai atzinusi – nav, ko ēst.
“Šodien dzīve man atgādināja par cilvēcību,” savu ierakstu sāk Sigita.
Pie viņas pienākusi sieviete un lūgusi palīdzību, sakot, ka palikusi bez pārtikas. Sigita sākotnēji nolēmusi naudu nedot, taču piedāvājusi doties kopā uz veikalu un nopirkt visu nepieciešamo. “Naudu es jums nedošu, bet aizbrauksim kopā uz veikalu un nopirksim ēdienu,” viņa sievietei sacījusi.
Ilga sākumā atteikusies, norādot, ka Sigitas automašīnā atrodas divi mazi bērni. Tomēr Sigita aicinājusi viņu doties līdzi.
Sarunas laikā Ilga pastāstījusi, ka dzīvo Salacgrīvā, bet dzimusi Cēsīs. Pēc viņas teiktā, viņai ir invaliditāte un pašlaik nākas piedzīvot ļoti grūtus apstākļus, kuru dēļ reizēm vairs nepietiek līdzekļu pat pārtikai.
Abas devušās uz veikalu, kur Sigita mudinājusi sievieti izvēlēties sev nepieciešamo. “Ņemiet, ko vajag. Galvenais, lai jums vēders ir pilns un jūs esat paēdusi,” raksta Sigita, piebilstot, ka tajā brīdī Ilgas acīs parādījušās asaras.
Pēc iepirkšanās sieviete vairākkārt jautājusi, kā varēs saņemto palīdzību atmaksāt.
“Jums nekas man nav jāatdod. Ja es šodien varēju jums palīdzēt, tad jūs kādreiz palīdziet kādam citam – ķēdītes princips,” viņai atbildējusi Sigita.
Ilga esot atzinusi, ka šādā veidā viņai iepriekš neviens nav palīdzējis. Sieviete raizējusies arī par to, kā iegādāto pārtiku nogādāt atpakaļ Salacgrīvā.
Abu saruna kļuvusi vēl personiskāka, kad Ilga Sigitai pajautājusi, vai viņa tic Dievam.
“Jā, es ticu. Es varbūt neeju uz baznīcu, bet es ticu. Mana ticība ir manī. Es ticu, ka Dievs ir katrā no mums. Ka mēs esam Viņa acis šajā pasaulē,” savu atbildi atstāsta Sigita.
Viņa uzskata, ka ticība ne vienmēr izpaužas tikai vārdos vai baznīcas apmeklēšanā – daudz svarīgāka var būt cilvēka rīcība brīdī, kad līdzās kādam nepieciešama palīdzība.
Lai gan sākotnēji Sigita bija nolēmusi naudu nedot, jo iepriekš dzīvē sastapusies ar cilvēkiem, kuriem ir atkarību problēmas, un vēlējusies būt pārliecināta, ka palīdzība patiešām nepieciešama pārtikai, beigās viņa Ilgai iedevusi arī 50 eiro. “Ne tāpēc, lai viņa man būtu kaut ko parādā. Ne tāpēc, lai kāds mani slavētu. Vienkārši ar domu – lai tev veicas. Lai izdodas. Lai pietiek spēka. Lai dzīve kļūst kaut mazliet vieglāka,” raksta Sigita.
Notikušo vērojuši arī divi viņas mazie bērni, kuri atradušies automašīnā. Sigita uzskata, ka tieši šādos brīžos bērni cilvēcību un līdzjūtību var iemācīties nevis no vārdiem, bet no reālas pieredzes. “Jo mēs nekad nezinām, kurā dzīves brīdī paši varam nonākt otra cilvēka vietā. Šodien palīdzēju es. Rīt varbūt palīdzību vajadzēs man,” viņa raksta.
Ieraksta noslēgumā Sigita mudina arī citus nepalikt vienaldzīgiem, ja ir iespēja kādam palīdzēt.
“Ja kādreiz vari palīdzēt – palīdzi. Ne vienmēr ar naudu. Reizēm pietiek ar ēdienu, sarunu, laiku, roku uz pleca vai vienkārši ar sajūtu otram cilvēkam: ‘Es tevi redzu. Tu neesi viens.’”
Vēršoties pie sastaptās sievietes, Sigita piebilst: “Ilga, ja Tu kādreiz šo izlasīsi – Tev man nekas nav jāatdod. Es tikai novēlu, lai Tev izdodas. Un, ja kādreiz vari, izdari kādam citam to pašu.”
“Jo tas nav par naudu. Tas ir par cilvēcību,” viņa noslēdz ierakstu.