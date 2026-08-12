Pa balkonu ielaužas dzīvoklī un bērnu klātbūtnē piekauj sievu - Jēkabpilī notver varmāku
Jēkabpilī aizturēts vīrietis par uzbrukumu savai dzīvesbiedrei un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem.
Šā gada 11. augustā pulksten 20.47 Valsts policijā saņemta informācija, ka Jēkabpilī kādā dzīvoklī noticis fizisks uzbrukums sievietei no viņas laulātā puses, ar kuru šobrīd norisinās laulības šķiršanas process. Sieviete atradās savā dzīvesvietā kopā ar diviem mazgadīgiem - divus un septiņus gadus veciem - bērniem, kad caur balkona durvīm telpā iekļuva viņas bijušais dzīvesbiedrs un veica uzbrukumu sievietei, pielietojot fizisku spēku un nodarot miesas bojājumus.
Apzinoties, ka dzīvesvietā atrodas arī divi mazgadīgi bērni, vīrietis izturējās cietsirdīgi un vardarbīgi arī pret viņiem, nodarot emocionālas ciešanas.
Kādā brīdī sievietei, pret kuru tika vērsts fizisks uzbrukums, izdevās atbrīvoties no uzbrucēja un nokļūt līdz dzīvokļa ārdurvīm, kur viņa lūdza kaimiņieni informēt policiju par notiekošo. Blakus dzīvokļa iemītniece ziņoja par notiekošo policijai, pēc kā nekavējoties uz notikuma vietu izbrauca Valsts policijas norīkojums.
Ierodoties notikuma vietā iespējamā vainīgā persona atradās uz loga palodzes, pēc kā devās uz ēkas jumtu. Atrodoties uz jumta, persona stāvēja tuvu malai un izkliedza dažādas frāzes, kā arī draudēja nodarīt kaitējumu sev. Pēc tam persona nokāpa lejā un nokļuva pagalma teritorijā, kur policijas darbinieki viņu aizturēja.
Ņemot vērā, ka persona bija agresīva un tās rīcība nebija paredzama, aizturēšanas laikā tika izmantots elektrošoks un persona tika saslēgta roku dzelžos, pēc kā nogādāta policijas automašīnā un aizvesta uz īslaicīgās aizturēšanas vietu.
Sievietei tika nodarīti miesas bojājumi un viņu notikuma vietā apskatīja mediķu brigāde, tomēr hospitalizācija nebija nepieciešama.
Valsts policijā konstatēts, ka iespējamā vainīgā persona ir kāds 1991. gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā. Proti, 2022. gadā persona tika tiesāta par smagu miesas bojājumu nodarīšanu un saņemto sodu par šo noziedzīgo nodarījumu persona jau bija izcietusi.
Kopš šī gada 14. februāra personai bija aktīva izmeklēšana kriminālprocesā saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar cietsirdīgu emocionālo izturēšanos pret mazgadīgo, kā arī kriminālprocess par draudiem izdarīt smagus miesas bojājumus. Tajā pašā dienā vīrietis tika nogādātas medicīnas iestādē, kur pavadīja mēnesi ilgu ārstēšanās periodu.
Vienlaikus 2026. gada 17. februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Valsts policijas rīcībā nav informācijas, ka kopš februāra mēneša, kad tika pieņemts lēmums par pagaidu aizsardzību, persona to būtu pārkāpusi.
Saistībā ar šo procesu personas dzīvesbiedre šogad bija vērsusies Valsts policijā ar lūgumu atsaukt savu iesniegumu un atcelt kriminālprocesu. Valsts policijā šis lūgums tika noraidīts.
Valsts policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina par to, ka šīs nedēļas sākumā, 11. augustā notika tiesas sēde, kurā tika pieņemts lēmums par saskarsmes tiesību ierobežojumiem vīrieša un abu laulāto kopīgo bērnu starpā. Iespējams, šis bija viens no iemesliem, kādēļ persona vakar veica noziedzīgos nodarījumus.
Par notikušo vakar Valsts policijā uzsākts kriminālprocess saskaņā ar vairākiem Krimināllikuma pantiem:
• Krimināllikuma 168.1 panta par nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu. Par šo pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
• Krimināllikuma 132. panta otrās daļas par draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagus miesas bojājumus. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods, kas saistīts ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
• Krimināllikuma 174. panta pirmās daļas par cietsirdību un vardarbību pret nepilngadīgo, ja ar to nepilngadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs un ja šīm darbībām nav bijušas šā likuma 125. vai 126.pantā paredzētās sekas. Par šādu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
• Krimināllikuma 143. panta otrās daļas par nelikumīgu iekļūšanu mājoklī pret tajā dzīvojošās personas gribu, lietojot vardarbību. Par šādu rīcību soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Šobrīd persona atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā Valsts policijas iecirknī un rītdien persona tiks vesta uz tiesu, lūdzot piemērot apcietinājumu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.