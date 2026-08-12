Rīgas dzimšanas dienā pirmo reizi notiks operas un baleta kostīmu un rekvizītu tirdziņš
Sestdien, 15. augustā, pēc vasaras pārtraukuma Latvijas Nacionālā opera un balets atkal ver durvis skatītājiem, piedāvājot operas un baleta izrādes
Atzīmējot Rīgas 825. dzimšanas dienu, šajā dienā no plkst. 12.00 līdz 17.00 Latvijas Nacionālās operas un baleta kasēs pirmo reizi norisināsies arī kostīmu un rekvizītu tirdziņš.
Tirdziņā būs iespējams iegādāties dažādus Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm radītus sieviešu un vīriešu kostīmus, kostīmu detaļas, aksesuārus un rekvizītus. Daudzi no tiem ir unikāli, vienā eksemplārā darināti priekšmeti.
Katram jauniestudējumam tiek radīts liels skaits tērpu, rekvizītu un citu skatuves priekšmetu. Kad izrāde vairs nav repertuārā, daļa no tiem tiek izmantota atkārtoti, savukārt citiem iespējams rast jaunu dzīvi ārpus skatuves. Tirdziņš būs iespēja iegādāties neparastu priekšmetu ar īpašu stāstu – daļiņu no Latvijas Nacionālās operas un baleta vēstures.
Tirdziņā būs pieejami kostīmi no tādām izrādēm kā Klīstošais holandietis (kostīmu māksliniece Krista Vindberga-Auzniece), Izvirtības hronika (kostīmu māksliniece Yashi), Turaidas Roze (kostīmu māksliniece Jolanta Rimkute), Tanheizers (kostīmu mākslinieks Kimmo Viskari), Bīstamie sakari (kostīmu māksliniece Kristīne Jurjāne), Burvestība (kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka), Masku balle (kostīmu māksliniece Natālija Jansone), Jevgeņijs Oņegins (kostīmi Amoralle), Valentīna (kostīmu māksliniece Ieva Jurjāne) un Rigoleto (kostīmu māksliniece Liene Dobrāja). Būs iespējams iegādāties arī Kristīnes Opolais koncerttērpu un citus kostīmus, aksesuārus un rekvizītus. Norēķināties būs iespējams gan skaidrā naudā, gan ar maksājumu karti.
Augustā pēc vasaras pārtraukuma atkal tiks izrādīti Latvijas Nacionālās operas un baleta iestudējumi. Īpašs notikums būs Igaunijas Nacionālā teātra Vanemuine viesizrādes. 28. augustā būs skatāma čehu horeogrāfa Petra Zuskas radītā dejas, mūzikas un teātra izrāde Maza lūgšana.
Veltījums Arvo Pertam, savukārt 29. augustā publiku gaida Georga Frīdriha Hendeļa opera Jūlijs Cēzars. 25. un 26. augustā Latvijas Nacionālā opera un balets viesosies Vanemuines teātrī Tartu, kur izrādīs Gaetāno Doniceti operu Mīlas dzēriens un Edvarda Kluga baletu Carmina Burana ar Karla Orfa mūziku.
Sezonas atklāšanas koncerts notiks 3. septembrī, bet jaunās sezonas pirmā pirmizrāde – Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris gaidāma 8. oktobrī.