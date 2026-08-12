“Putuplasta” kravā atrod cigaretes vairāk nekā 2 miljonu eiro vērtībā: Lietuvā aizturēts latvietis
Lietuvas muitas krimināldienesta amatpersonas netālu no Kauņas aizturējušas kravas automašīnu ar vairāk nekā 400 tūkstošiem cigarešu paciņu. Kravas vērtība kopā ar nenomaksātajiem nodokļiem pārsniedz divus miljonus eiro, vēsta Lietuvas muitas krimināldienests.
Lietuvas Muitas krimināldienesta (MKT) amatpersonas pagājušajā piektdienā apturējušas kravas auto ar Latvijas numurzīmēm, kurā atradās liels daudzums nelegālu cigarešu. Šī jau ir otrā šāda automašīna no Latvijas, ko Lietuvas muitas izmeklētāji aizturējuši pēdējo divu nedēļu laikā.
Kā ziņo Lietuvas MKT, 7. augustā ap pusdienlaiku Kauņas apkaimē mobilās grupas patruļa pamanīja aizdomīgu DAF markas kravas automašīnu ar Latvijas reģistrācijas numuriem.
Transportlīdzekļa vadītājs, Latvijas pilsonis, bija apstājies autobusa pieturā. Muitas kriminālisti nolēma pārbaudīt kravas nodalījumu.
Sākotnēji šoferis apgalvoja, ka ved kādai Lietuvas kompānijai paredzētu putuplastu. Taču pārbaudē atklājās, ka ar deklarēto kravu bija aizpildīta tikai neliela piekabes daļa, bet gandrīz visa pārējā telpa bija pilna ar cigarešu kastēm.
Kravā atrada vairāk nekā 400 tūkstošus cigarešu paciņu
Kravas automašīnā tika atrastas cigaretes “Winston” un “Minsk Superslims”.
Kopumā piekabē atradās aptuveni 412 tūkstoši cigarešu paciņu. To vērtība, ieskaitot maksājamos nodokļus, tiek lēsta ap 2,1 miljonu eiro.
Lietuvas MKT amatpersonas pieļauj, ka cigaretes varētu būt ražotas kādā nelegālā jeb tā dēvētajā “ēnu” ražotnē Latvijā, kas darbojas jau vairākus gadus.
Šis ir jau otrais gadījums īsā laikā
Lietuvas muitas kriminālisti norāda, ka šis ir jau otrais gadījums pēdējo divu nedēļu laikā, kad no Latvijas iebraucis kravas auto ar nelegālu cigarešu kravu.
Iepriekš, 30. jūlijā, pie Krizkalnes Lietuvā tika apturēta kravas automašīna ar cigaretēm aptuveni 2,4 miljonu eiro vērtībā.
Par notikušo Lietuvas MKT Kauņas nodaļā sākts pirmstiesas kriminālprocess par nelikumīgu rīcību ar akcīzes precēm. Izmeklēšanu vada Kauņas apgabala prokuratūras prokurori.
Kravas automašīnas vadītājs tika aizturēts, un vēlāk Kauņas apgabaltiesa viņam piemēroja apcietinājumu uz diviem mēnešiem.
Latvija ir viens no galvenajiem nelegālo cigarešu izcelsmes virzieniem
Lietuvas Muitas krimināldienests informē, ka šogad jau konfiscējis aptuveni 2,6 miljonus nelegālo cigarešu paciņu, no kurām lielākā daļa ievestas no Latvijas.
Kopējā konfiscēto cigarešu vērtība kopā ar nenomaksātajiem nodokļiem ir aptuveni 13 miljoni eiro.