"Gribēja sagrābt aiz kakla!" Vecāķos sievietei uzbrucis bīstams dzimumnoziedznieks
Šā gada 29. maijā Rīgā, Vecāķu prospektā, tobrīd nezināms vīrietis uzbruka sievietei, kura brauca ar velosipēdu. Svešinieks, ne vārda nesakot, mēģināja sievieti sagrābt aiz kakla. Viņai izdevās aizbēgt, bet uzbrucējs no notikuma vietas aizbēga. Savukārt sieviete par notikušo informēja policiju.
Valsts policija ieguva videonovērošanas kameru ierakstus un izņēma lielu apjomu ar video materiāliem no tuvākās apkaimes, tādējādi vīrieti izdevās identificēt.
Sadarbojoties ar Valsts probācijas dienestu, šā gada 2. jūlijā likumsargi viņu aizturēja. Aizturētais ir dzimis 1980. gadā un jau iepriekš sodīts par dažādiem noziegumiem – par laupīšanām un seksuāla rakstura noziegumiem, par ko izcietis brīvības atņemšanas sodu.
Saistībā ar uzbrukumu sievietei šā gada maijā, sākotnēji tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta pirmās daļas. Policija turpina skaidrot vīrieša motivāciju.
Aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.