"Volvo" šoferis traucas pa Rīgu 2,4 promiļu reibumā - traģēdiju novērš vērīgs aculiecinieks
Rīgas ielās kārtējo reizi novērsta potenciāla nelaime, kuru varēja izraisīt smagā alkohola reibumā pie stūres sēdies autovadītājs. Pateicoties kāda vērīga iedzīvotāja zvanam, Valsts policijai izdevās dzērājšoferi notvert.
Kā liecina Valsts policijas sniegtā informācija, zvans saņemts 11. augusta pēcpusdienā, pulksten 15.46. Kāds aculiecinieks ziņoja par automašīnu, kuras vadītājs satiksmē piedalījās klaji agresīvi un nepārliecinoši, ar saviem manevriem radot pamatotus draudus gan sev, gan citiem satiksmes dalībniekiem.
Zibenīga aizturēšana uz Salu tilta
Reaģējot uz saņemto informāciju, likumsargi rīkojās operatīvi. Ziņa nekavējoties tika nodota tuvākajām patrulējošajām ekipāžām, un jau pēc aptuveni desmit minūtēm policistiem izdevās bīstamo "Volvo XC70" pamanīt un apturēt tieši uz Salu tilta.
Aizdomas par šofera neadekvātā stāvokļa iemesliem apstiprinājās. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, atklājās, ka vīrietis spēkratu vadījis 2,4 promiļu reibumā.
Krimināllieta un pateicība sabiedrībai
Pret autovadītāju tagad ir uzsākts kriminālprocess. Valsts policija publiski izsaka pateicību zvanītājam, kurš nepalika vienaldzīgs un ar savu rīcību, visticamāk, novērsa smagu avāriju. Tāpat uzslavēts tiek arī policijas darbinieku profesionālais darbs, zibenīgi izolējot dzērājšoferi no satiksmes plūsmas.