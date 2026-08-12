“Labāk nekā seriālā “Kobra 11”!” NMPD mediķis Rafaels Ciekurs piedzīvo satraucošu situāciju uz ceļa
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) ārsta palīgs Rafaels Ciekurs, braucot pa Jūrmalas apvadceļu, pamanīja automašīnu, kas uz ceļa pārvietojās bīstami un neprognozējami. Viņš nekavējoties pieņēma lēmumu ziņot Valsts policijai, tā palīdzot apturēt autovadītāju, kurš pie stūres bija sēdies vairāk nekā divu promiļu alkohola reibumā.
Par notikušo Rafaels Ciekurs dalījies savā “Facebook” profilā, uzsverot – šādās situācijās nedrīkst palikt vienaldzīgam, jo viens zvans var novērst traģēdiju.
“Braucot pa Jūrmalas apvadceļu, pamanīju automašīnu, kas pārvietojās pilnīgi neadekvāti – mētājās no vienas ceļa malas uz otru. Nebija nekādu šaubu, ka kaut kas nav kārtībā, tāpēc nolēmu zvanīt Valsts policijai,” raksta Ciekurs.
Kamēr viņš ziņoja policijai, mediķis turpināja sekot bīstami braucošajai automašīnai un dispečerei sniedza informāciju par tās atrašanās vietu un kustības virzienu.
Pēc brīža policijas ekipāžas saņēma informāciju par situāciju.
“Telefonā dzirdēju, kā izsaukuma pieņemšanas dispečere pa rāciju ziņo policijas ekipāžām: “Uzmanību, uzmanību visām ekipāžām!”” stāsta Ciekurs.
Policija vadītāju apturēja
Pateicoties operatīvai rīcībai, policijas ekipāža automašīnu atrada un lika vadītājam apstāties. Saskaņā ar Ciekura teikto, autovadītājs sākotnēji neapstājās, bet vēlāk apstājās ceļa vidū.
Pārbaudes laikā noskaidrojās, ka pie stūres esošais cilvēks bija alkohola reibumā – viņa izelpā konstatētas vairāk nekā divas promiles alkohola.
“Pilnīgi neadekvātā stāvoklī. Negribas pat domāt, kas varēja notikt, ja viņš būtu turpinājis braukt,” norāda mediķis.
Mediķis pateicas policistiem par darbu
Rafaels Ciekurs īpaši uzslavēja Valsts policijas darbu un operativitāti, kā arī pateicās izsaukuma pieņemšanas inspektorei un ekipāžai, kas aizturēja bīstamo autovadītāju.
“No ekipāžas paspēju pamanīt, ka vienam no policistiem uzvārds bija Kazaks – paldies jums par darbu!” raksta Ciekurs.
Viņš uzsvēra, ka sabiedrībā bieži izskan kritika par policijas darbu, taču tikpat svarīgi ir publiski pateikt arī labo.
“Pēdējā laikā Valsts policija ir saņēmusi gana daudz nosodošas sabiedrības attieksmes. Tāpēc ir svarīgi pateikt arī pretējo – šoreiz jūs nostrādājāt izcili,” pauda mediķis.
Viņš notikušo salīdzināja arī ar televīzijas seriālu “Kobra 11”, piebilstot, ka šoreiz realitāte bijusi vēl iespaidīgāka.
Aicina nepalikt vienaldzīgiem
Ciekurs atgādina – ja uz ceļa redzams cilvēks, kurš ar savu rīcību apdraud citus satiksmes dalībniekus, par to nekavējoties jāziņo.
“Galvenais – nepalikt vienaldzīgam. Ja redzi uz ceļa cilvēku, kurš acīmredzami apdraud sevi un citus, zvani 112. Viens zvans var izglābt dzīvību,” uzsver mediķis.