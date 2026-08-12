Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā pārbauda gatavību rīcībai ķīmiskā apdraudējuma gadījumā
Otrdien, 11. augustā, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī norisinājās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētas mācības, kuru laikā tika pārbaudīta dienestu un slimnīcas gatavība rīcībai ārkārtas situācijā, kas saistīta ar ķīmisko vielu izraisītu apdraudējumu.
Mācību scenārijs paredzēja, ka Ventspilī noticis negadījums, kurā cilvēki nonākuši saskarē ar toksisku ķīmisko vielu. Slimnīcā tika nogādāti nosacīti cietušie jeb mācību pacienti, kuriem bija nepieciešams veikt dekontamināciju – attīrīšanu no bīstamās vielas.
“Šādā situācijā mūsu uzdevums ir pēc iespējas ātrāk novērst zināmas vielas iedarbību uz pacienta organismu un vienlaikus novērst apdraudējumu arī apkārtējiem. Pacienti ir jādekontaminē jeb jāattīra un tas jādara ātri un kvalitatīvi,” skaidro Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas vadītājs Dr. Mihails Romanovs, kurš mācības koordinēja no slimnīcas puses.
Lai vienlaikus varētu dekontaminēt lielāku pacientu skaitu, mācībās tika iesaistīti VUGD Ventspils daļas glābēji, kuru rīcībā ir tam paredzēts specializēts aprīkojums.
“Reālā ārkārtas situācijā mēs strādātu kopā ar NMPD un VUGD, kā arī tiktu iesaistīti citi atbildīgie dienesti. Šādu mācību būtība ir praktiski pārbaudīt gatavību un esošās spējas strādāt noteiktajā situācijā, ka arī identificēt nepilnības, kuras novērst un pilnveidot,” norāda Dr. Romanovs.
Mācības tika organizētas tā, lai neietekmētu slimnīcas ikdienas darbu – pacientu uzņemšana un aprūpe turpinājās ierastajā kārtībā, un arī NMPD ikdienas darbs netika traucēts.
Mācību norisi slimnīcas komanda vērtē pozitīvi. “Mums veicās apmierinoši. Jau esam guvuši vairākas atziņas un gaidīsim arī NMPD vērtējumu. Ir lietas, kas jāuzlabo, un ir lietas, kas jau šobrīd ir labā līmenī. Dekontaminācijas mācības laikā, kopš strādāju slimnīcā, notika pirmo reizi, bet kopumā šīs bija jau ceturtās mācības gada laikā. Jāmācās ir – bez šaubām,” uzsver Dr. Romanovs.
Šogad NMPD Kurzemes reģionā šādu mācību norisei izvēlējās tieši Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu Ventspilī. Praktiskās mācības ļauj izvērtēt gatavību dažādām ārkārtas situācijām, pilnveidot dienestu sadarbību un identificēt nepieciešamos uzlabojumus.