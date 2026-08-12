Sākti ED dambja nojaukšanas darbi
Šonedēļ sākta ED dambja daļēja nojaukšana Eksportostas dienvidu daļā, kas iezīmē nākamo soli mūsdienīgas pasažieru infrastruktūras attīstībā Rīgas ostā. Darbu rezultātā Rīgai būs papildu iespējas pilsētas centrā uzņemt vairāk kruīza kuģus, dodot arī jaunu impulsu Andrejsalas ūdensmalas sakārtošanai un publiskās ārtelpas attīstībai.
Darbus pēc Rīgas brīvostas pārvaldes pasūtījuma veic būvuzņēmums SIA "Tilts". Tos plānots pabeigt līdz nākamā gada kruīza sezonas sākumam, kad sakārtotā ūdensmala un saglabātā ED dambja daļa tiks publiski atkal atvērta iedzīvotājiem.
Pašlaik dambis ierobežo lielāku kruīza kuģu pienākšanu pie Eksportostas piestātnēm. Esošās hidrobūves konstrukciju daļēji nojaucot, tiks paplašināta kuģu pieejas akvatorija, izveidots jauns kuģu apgriešanās baseins un nodrošināta lielāku pasažieru kuģu droša manevrēšana pie ostas piestātnēm. Pēc ED dambja nojaukšanas Rīgas brīvostas pārvalde veiks arī atlikušās dambja daļas pārbūvi un akvatorija padziļināšanas darbus.
Sākti ED dambja nojaukšanas darbi
Projekts ir īpaši nozīmīgs, jo kruīza tūrisms Rīgā turpina strauji attīstīties. Pēc rekordlielās 2026. gada sezonas, kurā Rīgas ostā pieteikts teju 100 kruīza kuģu ienācienu, jau šobrīd aktīvi tiek rezervētas aizvien jaunas vizītes arī nākamajām sezonām. Jaunā infrastruktūra ļaus Rīgas ostai uzņemt vairāk kruīza kuģu pilsētas centra tiešā tuvumā un nodrošinās lielāku piestātņu kapacitāti laikā, kad ostā vienlaikus ierodas vairāki pasažieru kuģi.
Vienlaikus ar ED dambja daļēju nojaukšanu un atlikušās daļas labiekārtošanu, Riga Waterfront projekta ietvaros tiks sakārtota pieeja ūdensmalai Andrejostas ziemeļu daļā, kas kopā ar atjaunoto ED dambi veidos iedzīvotājiem pieejamu promenādi.