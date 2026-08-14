Šis kaut kur ir redzēts.... Sabiles skandalozā gājiena ainas atgādina kādu 100 gadus vecu, ASV filmu
Nesen sabiedrībā plašu sašutumu izraisīja Sabiles Vīna svētku gājiens, liekot uzdot jautājumu – vai cilvēku pārģērbšanās par indiešiem, seju nokrāsošana tumšā krāsā un “Bolt” piegādes somu izmantošana ir tikai neveikls karnevāla joks vai tomēr rasistisks stereotips? Rietumos līdzīga diskusija patiesībā sākās ne vakar un pat ne pirms dažiem gadiem. Tai ir vairāk nekā gadsimtu sena vēsture, un viens no tās baisākajiem pieminekļiem ir reiz par kino revolūciju uzskatītā 1915. gada filma "Nācijas dzimšana" (The Birth of a Nation).
D. V. Grifita 1915. gada mēmā filma iegājusi kino vēsturē divējādi. No vienas puses, tā kļuva par vienu no agrīnā kino grandiozākajiem sasniegumiem, demonstrējot filmas spēju spēcīgi ietekmēt skatītāju emocijas un priekšstatus. No otras – tā kļuva par vienu no spilgtākajiem piemēriem tam, kā kino ietekmes spēku iespējams izmantot rasistiskas propagandas izplatīšanai. Ielūkojoties filmā tuvāk, atsevišķos tās kadros redzamais rada neomulīgas paralēles arī ar video fragmentiem, kas šovasar izplatījās no Sabiles.
"Nācijas dzimšana" pirmizrādi piedzīvoja 1915. gadā. Grifits filmu veidoja pēc Tomasa Diksona darba “The Clansman”, un tās darbība risinās ASV Pilsoņu kara un tam sekojošās Rekonstrukcijas laikā. Taču vēsture tajā tiek stāstīta no izteikti balto dienvidnieku skatpunkta. Melnādainie amerikāņi filmā tiek attēloti kā aprobežoti, primitīvi, agresīvi un seksuāli bīstami, savukārt Ku Klux Klan (KKK) – organizācija, kas realitātē terorizēja un nogalināja melnādainos amerikāņus un viņu atbalstītājus, – ekrānā pārvēršas par varonīgu glābēju armiju.
Filmas vēstījums ir nepārprotams: tajā tiek glorificēts KKK, bet melnādainie attēloti kā brutāli noziedznieki, muļķi un izvarotāji.
Vēl vairāk – daļu melnādaino tēlu spēlēja baltie aktieri ar mākslīgi aptumšotām sejām. Tieši tas ir viens no klasiskajiem “blackface” paņēmieniem. Rezultāts bija īpaši indīgs tādēļ, ka "Nācijas dzimšana" nebija kāda margināla filma, kuru redzēja daži cilvēki. Tā kļuva par milzīgu sensāciju.
Grifita filma bija vairāk nekā trīs stundas gara un izmantoja montāžu, dažādus kadru plānus, paralēlu darbību un citas tehnikas tādā mērogā, kas tālaika auditorijai šķita iespaidīgs. Šodien to raksturo kā vienu no sava laika tehniski un komerciāli nozīmīgākajiem kino darbiem.
Filmu demonstrēja pat Baltajā namā prezidenta Vudro Vilsona laikā – tieši šo kino darbu to min kā pirmo filmu, kas tur demonstrēta. Vienlaikus pret “Nācijas dzimšana” jau 1915. gadā aktīvi protestēja NAACP jeb Nacionālā krāsaino cilvēku attīstības asociācija. Organizācija rīkoja protestus, vērsās pie amatpersonām un centās panākt filmas aizliegšanu; dažās pilsētās problemātiskākās ainas tika izgrieztas, citviet filmu tiešām aizliedza, taču kopumā to apturēt neizdevās.
“Nācijas dzimšana” iznāca laikā, kad sākotnējais Ku Klux Klan jau bija lielā mērā zaudējis savu agrāko ietekmi. Taču 1915. gadā ASV dzima tā sauktais otrais Klans.
Vēsturnieki vēl šodien diskutē par to, cik lielā mērā tieši viena filma bija atbildīga par organizācijas atdzimšanu, tomēr saikne ir ļoti labi dokumentēta: “Nācijas dzimšana” padarīja KKK vizuālo tēlu romantisku un varonīgu, bet pats Klans vēlāk izmantoja filmas seansus savā propagandā un jaunu biedru piesaistīšanā. Galu galā ekrānā radīts stereotips palīdzēja ietekmēt realitāti.
Un tieši tādēļ tā saucamais “blackface” Rietumu kultūrā šodien nav uztverams vienkārši kā neitrāls grims, kaut gan “blackface” vēsture sākās vēl ilgi pirms Grifita filmas.
19. gadsimta ASV ārkārtīgi populāri kļuva tā dēvētie minstrel šovi, kuros baltie mākslinieki nokrāsoja sejas un uz skatuves kariķēja melnādainos cilvēkus. Viņus uz skatuves attēloja kā slinkus, stulbus, zaglīgus, gļēvus, pārlieku seksuālus vai vienkārši smieklīgus cilvēkus. Tā bija masu izklaide, un stereotipi tika atkārtoti atkal un atkal – teātrī, dziesmās, vēlāk kino, radio un televīzijā.
“Blackface” ir ideja, ka citas rases identitāti iespējams pārvērst kostīmā un kariķētā priekšnesumā, lai vairākuma publika par to pasmietos.
Arī mūsdienās cilvēki, kuri nonāk skandāla centrā par “blackface”, ļoti bieži aizstāvas ar argumentu, ka rasistisks nolūks viņiem nav bijis.
Līdzīgi kā Sabiles Vīna svētkos, kur pēc pasākuma sāka izplatīties video, kuros viena dalībnieku grupa bija pārģērbusies, acīmredzot atveidojot indiešus – cilvēkiem bija aptumšota āda un rokās “Bolt” piegādes somas.
Lai arī Latvijā saikne starp šādu pārģērbšanos un vēsturiski rasistisko “blackface” tradīciju daudziem var šķist sveša, ASV un citviet Rietumos šādi tēli jau gadu desmitiem tiek uztverti ļoti asi.
To, cik ārkārtīgi jutīgs Rietumu popkultūrā kļuvis “blackface”, labi parāda pavisam nesena televīzijas vēsture. Tā, piemēram, 2020. gadā no aprites tika izņemtas četras populārā seriāla “30 Rock” epizodes, kurās bija izmantots “blackface”. Tajā pašā laikā amerikāņu televīzijas zvaigzne Džimijs Kimmels publiski atvainojās par deviņdesmitajos gados veidotu NBA spēlētāja Karla Melouna atdarinājumu, kuram viņš bija aptumšojis ādu.
Arī tādas savulaik milzīgas zvaigznes kā Džūdija Gārlenda, Šērlija Templa un Mikijs Rūnijs ir redzamas vecos Holivudas darbos “blackface” grimā. Tas, kas savulaik tika pārdots kā ģimenes izklaide, mūsdienās tiek pētīts kā rasistisku stereotipu vēstures daļa.
Tādēļ cilvēkam, kurš uzaudzis šajā kultūrtelpā, aptumšota seja karnevālā nereti signalizē kaut ko pavisam citu nekā Latvijas skatītājam, kurš, iespējams, nemaz nezina minstrel šovu, Džima Krova un “Nācijas dzimšana” vēsturi.
Kā zināms, vairāki Latvijas iedzīvotāji, reaģējot uz Sabiles video, neslēpa, ka redzētais viņu satriecis, savukārt Sabiles Kultūras nams pēc izraisītās ažiotāžas atvainojās, norādot, ka gājiena tradīcijas pamatā ir humors, pašironija un dažādu sabiedrības stereotipu apspēlēšana un ka diskriminācija nav bijusi organizatoru iecere. Vienlaikus organizatori solīja izvērtēt, vai nākotnē nepieciešams skaidrāk noteikt gājiena principus un vērtības.
Un tieši šis konflikts starp nodomu un rezultātu ir tas pats jautājums, par kuru Rietumu kultūra strīdas jau gadu desmitiem. Vai kaut kas pārstāj būt aizskarošs tikai tādēļ, ka cilvēks nav vēlējies aizskart?
Protams, būtu absurdi apgalvot, ka Sabiles svētku dalībnieki ir pielīdzināmi Ku Klux Klan vai ka svētku gājiens un 1915. gada rasistiskā propaganda ir viens un tas pats, taču, skatoties atsevišķus Sabiles video kadrus blakus agrīnā amerikāņu kino rasu kariķējumiem, neapšaubāmi rodas nepatīkama vizuāla atbalss.