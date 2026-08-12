Dažviet gaiss iesils līdz + 30 grādiem.
Politika
Šodien 09:30
Brīvdienās vietām gaiss sakarsīs līdz +30 grādiem - pēc tam laikapstākļi krasi mainīsies
Šīs nedēļas nogalē Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies, nākamnedēļ tā no jauna pazemināsies, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajās dienās Latvijā būs visai daudz mākoņu, bet maz nokrišņu - vien dažviet gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš galvenokārt lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem.
Gaisa temperatūra ceturtdien vēl nepārsniegs +19..+23 grādus, piektdien tā pakāpsies līdz +20..+26 grādiem, brīvdienās termometra stabiņš vietām pietuvosies +30 grādu robežai.
Minimālā temperatūra saullēktā paaugstināsies no +7..+11 grādiem ceturtdien līdz +14..+18 grādiem svētdien, vietām piekrastē gaiss būs nedaudz siltāks.
Sagaidāms, ka nākamās nedēļas lielāko daļu temperatūra nepārsniegs +18..+23 grādus un dažās dienās līs.