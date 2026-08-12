Satraukums par elektrības apgādi Eiropā saules aptumsuma dēļ: vai problēmas skars arī Latviju?
Elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) šodien saules aptumsuma laikā pastiprināti uzraudzīs elektroenerģijas ražošanas un patēriņa līdzsvaru, informēja AST pārstāvji.
Lai gan Latvijā arvien vairāk elektroenerģijas tiek saražots saules elektrostacijās, trešdien īsi pirms saulrieta gaidāmais saules aptumsums Latvijas energosistēmas drošu darbību neapdraudēs.
AST valdes loceklis Gatis Junghāns skaidro, ka saules aptumsuma laikā Eiropas energosistēmā sagaidāmais saules ģenerācijas samazinājums pielīdzināms Somijas energosistēmas patēriņam.
Tomēr, tā kā saules aptumsums būs pirms saules norieta, sagaidāmais saules ģenerācijas samazinājums Eiropā būs tikai 3% no kopējās ģenerācijas. Neskatoties uz to, pārvades sistēmu operatori veic sagatavošanās un koordinācijas pasākumus, atsevišķos gadījumos tiek atcelti infrastruktūras remontu atslēgumi, lai paaugstinātu energosistēmas elastību.
"Baltijas valstu energosistēmā un Latvijā saules aptumsuma radītās saules ģenerācijas svārstības nepārsniegs jau ikdienā ierasto ģenerācijas mainīguma diapazonu. Šoreiz saules aptumsumam nebūs kritiska ietekme uz energosistēmu, bet tas kalpo kā vērtīga mācību stunda un atgādinājums par energosistēmas elastības pieaugošu nozīmi," norāda Junghāns.
Latvijā saules elektrostacijās kopā uzstādītā jauda šobrīd sasniegusi ap 1800 megavatiem (MW) un turpina pieaugt.
2025. gadā saules elektrostacijas saražoja 9% no visas Latvijā patērētās elektroenerģijas. Savukārt 2026. gada pirmajā pusgadā saules elektrostacijas saražoja jau 23% no patērētās elektroenerģijas.
Kā liecina Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru asociācijas ENTSO-E paziņojums, Eiropas pārvades sistēmas operatori ir izvērtējuši gaidāmo ražošanas samazinājumu un nepieciešamos pasākumus elektroenerģijas ražošanas un patēriņa līdzsvara uzturēšanai. Vērtējot pēc prognozētā saules elektrostaciju ražošanas samazinājuma saules aptumsuma laikā, paredzams, ka vislielāko ietekmi piedzīvos Spānija un Vācija. ENTSO-E aplēses liecina, ka skaidra laika apstākļos saules elektrostaciju ražošana Eiropā īslaicīgi varētu samazināties par 9,7 gigavatiem (GW).
Saules aptumsums Latvija sāksies trešdienas vakarā īsi pēc plkst. 20, bet maksimālo fāzi sasniegs ap plkst. 20.57. Tā vislabāk būs novērojama Latvijas rietumu daļā, savukārt valsts austrumos aptumsuma maksimums sakritīs ar saulrietu vai saule jau būs norietējusi, liecina Latvijas Astronomijas biedrības sniegtā informācija.