Augusta pirmās dienas Latvijā pārsteigušas ar galējībām
Augusta pirmās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija tuvu normai, nokrišņu daudzums - par trešdaļu mazāks nekā ierasts, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.
Mēneša pirmo desmit dienu vidējā temperatūra sasniedza +18,5 grādus, kas ir 0,3 grādi virs normas. Viszemāk - līdz +8 grādiem - termometra stabiņš noslīdēja 10. augustā Madonā, savukārt maksimālā gaisa temperatūra bija +31 grāds 5. augustā Jelgavas novērojumu stacijā.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji bija 14,8 milimetri jeb 68% no normas, ar teritoriālajām svārstībām no trim milimetriem Ventspils novada Vičakos līdz 40,5 milimetriem Krāslavas novada Piedrujā.
Sausuma un mitruma rādītājs viena mēneša periodam visā valstī bija normas robežās, bet trīs mēnešu periodam daļā Kurzemes tas liecināja par pārmērīga mitruma saglabāšanos.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums augusta pirmajā dekādē bija 76% - no 69% Rīgā līdz 82% Kolkā. Stiprākās vēja brāzmas - 21,2 metri sekundē - tika novērotas 10. augustā Ventspilī.