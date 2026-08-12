Skandāls Jēkabpils slimnīcā: māte personālu vaino vardarbīgās dzemdībās un jaundzimušā dzīvības apdraudēšanā
Tiesībsargājošajās un veselības uzraudzības iestādēs iesniegtas sūdzības par iespējamu rupju nolaidību un vardarbību Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, kā rezultātā jaundzimušais guvis smagus veselības traucējumus un šobrīd atrodas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) ārstu aprūpē, vēsta TV3 raidījums "Bez Tabu".
Cietusī bērna māte raidījumam atklāja, ka slimnīcā ieradusies laikus ar ārsta nosūtījumu, ņemot vērā iepriekšējo pozitīvo pieredzi šajā iestādē. Taču jau uzņemšanā paciente saskārusies ar noraidošu personāla attieksmi.
Situācija dramatiski pasliktinājusies pēc vecmātes ierašanās. Māte norāda, ka vecmāte bez viņas piekrišanas un pretēji solījumam veikt tikai maigu apskati, pielietojusi fizisku spēku, lai mākslīgi ierosinātu dzemdības. Tā kā bērns vēl neatradās pareizā pozīcijā dzimšanai, sākās straujas un ārkārtīgi sāpīgas kontrakcijas. Paciente norāda, ka sāpju dēļ nav spējusi pilnvērtīgi elpot, kas izraisījis bērna smakšanu vēl pirms nākšanas pasaulē.
Jaundzimušais pasaulē nācis neelpojot, taču, pēc pacientes vārdiem, dzemdību telpā nav atradies neonatologs. Speciālista gaidīšana un atdzīvināšanas pasākumu novēlošanās aizņēmusi no piecām līdz desmit minūtēm. Skābekļa bada dēļ mazulis guvis smadzeņu bojājumus.
Pēc veiksmīgas atdzīvināšanas jaundzimušais steidzami pārvests uz BKUS Rīgā, kur viņam tiek piemērota īpaša terapija un, visticamāk, būs nepieciešama ilgstoša ārstu uzraudzība turpmākajos gados.
SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" valdes priekšsēdētājs Ervīns Keišs rakstveida atbildē norādījis, ka slimnīca šobrīd apkopo informāciju un pieprasa paskaidrojumus no iesaistītā personāla.