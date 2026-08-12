Kulbergs lielās par padarīto. Lūk, ko tikmēr saka Fiskālās disciplīnas padome
Kamēr "Apvienotais saraksts" (AS) apceļo Kurzemi, fotografējas uz Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra kombaina un jūsmīgi vieglajā valodā iepazīstina tautu ar “smago darbu”, reālu vēstuli AS politiskajiem līderiem ir nosūtījusi Fiskālās disciplīnas padome. Lai nebūtu manipulāciju ar kontekstu, pārpublicējam pilnu vēstules tekstu, lai mūsu lasītāji varētu iepazīties ar valsts finansiālo situāciju, kas no mums līdz vēlēšanām tiek slēpta aiz pseidoproblēmām.
Neatbilstības ziņojums par Fiskālās disciplīnas likuma pārkāpumu
Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 28. panta pirmo daļu Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu valsts budžeta likumprojekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā.
Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 29. panta otro daļu, ja Padome atklāj šā likuma pārkāpumus vai Padomei tie kļūst zināmi, tā sagatavo neatbilstības ziņojumu, kurā ietver rekomendācijas neatbilstību novēršanai. Neatbilstības ziņojumu sagatavo nekavējoties pēc neatbilstības konstatēšanas, iesniedz Ministru kabinetam un Saeimai, kā arī publisko Finanšu ministrijas tīmekļvietnē.
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gada 28. jūlija Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība””¹. Protokollēmuma 6. punktā ir noteikts:
“Lai nodrošinātu Veselības ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu veselības aprūpei 14 000 000 euro apmērā primāri reģionālai veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai un reģionālo slimnīcu pakalpojumu nodrošināšanai 2027.–2030. gadam, Finanšu ministrijai sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām veikt publiskā sektora izdevumu samazinājumu, pārskatot funkcijas un efektivizējot procesus, un iekļaut priekšlikumu likumprojektā “Par valsts budžetu 2027. gadam un budžeta ietvaru 2027., 2028., 2029. un 2030. gadam”.”
Ņemot vērā to, ka vienlaikus ar noteikumu projektu netika pieņemts normatīvais akts, kas nodrošinātu izdevumu pieauguma kompensēšanu, bet protokollēmumā Finanšu ministrijai tika dots vienīgi uzdevums sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām sagatavot priekšlikumus to iekļaušanai likumprojektā, Padome konstatē Ministru kabineta lēmuma neatbilstību FDL 9. panta otrās daļas prasībām, kas nosaka:
“Ja Ministru kabinets pieņem normatīvo aktu, kas izraisa valsts budžeta likumā noteikto ietvara maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu pārsniegumu, kurš nav saistīts ar šā likuma 5. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, vai kas izraisa valsts budžeta likumā plānoto valsts budžeta ieņēmumu samazinājumu, Ministru kabinets nodrošina, ka vienlaikus stājas spēkā arī tāds normatīvais akts vai tādi normatīvie akti, kas kompensē izdevumu pieaugumu vai ieņēmumu samazinājumu. Kompensēšana notiek, palielinot ieņēmumus vai samazinot izdevumus.”
Neapstrīdot finansējuma nepieciešamību veselības aprūpes nozarē, Padome norāda, ka ir arī jāievēro Eiropas Savienības un nacionālā fiskālā likumdošana. Šobrīd spēkā ir jaunie Eiropas Savienības fiskālie noteikumi – Stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros. Tie nosaka stingrākas prasības attiecībā uz valsts budžeta izdevumu pieaugumu. ES Padome 2025. gada 21. janvārī apstiprināja Latvijas Fiskāli strukturālo plānu 2025.–2028. gadam², kurā noteikta saistoša neto izdevumu pieauguma trajektorija. Šī trajektorija kopā ar Fiskālās disciplīnas likuma prasībām ir obligāts ietvars valsts budžeta izdevumu plānošanai.
Atbilstoši Finanšu ministrijas aktuālajām fiskālo rādītāju prognozēm fiskālā telpa vidējā termiņā ir negatīva: 2027. gadā -28,0 milj. euro, 2028. gadā -279,1 milj. euro, 2029. gadā -237,8 milj. euro un 2030. gadā -936,2 milj. euro³. Ņemot vērā negatīvo fiskālo telpu, fiskāli ietilpīgu reformu īstenošanā nepieciešams savlaicīgi identificēt atbilstošus finansēšanas avotus. Lai nodrošinātu atbilstību fiskālās disciplīnas prasībām, fiskāli ietilpīgas reformas ir jāvērtē budžeta prioritāro pasākumu procesa ietvaros, lai būtu iespējams visaptveroši izvērtēt visu plānoto reformu nepieciešamību, sagaidāmos ieguvumus un fiskālo ietekmi, kā arī salīdzināt tās ar citām valsts attīstības prioritātēm.
Padome atkārtoti norāda, ka tādu pasākumu apstiprināšana, kuriem nav pilnībā identificēti un nodrošināti finansējuma avoti, neatbilst ilgtspējīgas budžeta plānošanas principiem. Šobrīd ir uzkrājies fiskāli nozīmīgs tādu pasākumu kopums, kuri ir atbalstīti ar Ministru kabineta lēmumiem, bet kuriem vēl nav rasts finansējuma avots. Saskaņā ar Finanšu ministrijas novērtējumu, kas tika sniegts Padomei š.g. 31. jūlijā, šo pasākumu fiskālā ietekme veido 219,8 milj. euro 2027. gadā, 284,2 milj. euro 2028. gadā, 348,2 milj. euro 2029. gadā un 424,7 milj. euro ik gadu turpmākajos gados.
2026. gadā Ministru kabinetā tika atbalstīti arī citi Ministru kabineta noteikumu projekti un likumprojekti, kuriem netika identificēti konkrēti finansējuma avoti un kuriem bija Fiskālās disciplīnas likuma 9. panta prasību neievērošanas pazīmes. Pie šādiem pasākumiem minami grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 10. septembra noteikumos Nr. 598 “Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība”⁴, likumprojekts “Valsts sporta fonda likums”⁵ un likumprojekts “Nodibinājuma “Latgales vēstniecība GORS” likums”⁶.
Ņemot vērā šo pasākumu salīdzinoši nelielo fiskālo ietekmi, Padome neierosināja sagatavot atsevišķu neatbilstības ziņojumu par Fiskālās disciplīnas likuma neievērošanu. Vienlaikus Padome uzsver, ka neatkarīgi no atsevišķu pasākumu apmēra to apstiprināšana bez pilnībā identificētiem finansējuma avotiem neatbilst ilgtspējīgas budžeta plānošanas principiem un palielina spiedienu uz negatīvo fiskālo telpu.
Lai novērstu neatbilstību, kas radās sakarā ar nolemto 2026. gada 28. jūlija Ministru kabineta sēdē, Padome rekomendē:
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Ministru kabinetam sagatavot un pieņemt normatīvos aktus, kas nodrošina pilnīgu papildu izdevumu kompensēšanu saistībā ar noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība””, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apmēru.
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Kā alternatīvu iespējams atcelt noteikumu projektu līdz brīdim, kad tiek nodrošināts nepieciešamais finansējums vai politikas iniciatīva tiek apstiprināta budžeta procesa prioritāro pasākumu ietvaros.