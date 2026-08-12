Latvijā būs vērojams Saules aptumsums. Kādus laikapstākļus šodien sola sinoptiķi?
Foto: LETA
Trešdien dažviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus.
Sabiedrība

Latvijā būs vērojams Saules aptumsums. Kādus laikapstākļus šodien sola sinoptiķi?

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Trešdien vietām Latvijā - galvenokārt Vidzemē, Latgalē un Sēlijā - gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.

Latvijā būs vērojams Saules aptumsums. Kādus laika...

Saule mīsies ar mākoņiem un gaiss iesils līdz +17..+21 grādam. Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē.

Vakarā, Saules aptumsuma laikā, galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra būs +12..+17 grādi, Vidzemes piekrastē saglabāsies brāzmains jūras vējš.

Rīgā dienā iespējams īslaicīgs lietus, mākoņu kļūs mazāk un ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs +20 grādus.

Laikapstākļus nosaka anticiklona ziemeļaustrumu mala. Atmosfēras spiediens 1019-1024 hektopaskāli jūras līmenī.

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