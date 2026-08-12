Pazīstami Latvijas mūziķi uzstāsies koncertā par godu Zemessardzes 35. gadadienai
23. augustā Rīgā pie Brīvības pieminekļa Zemessardze atzīmēs 35. gadadienu, un svinībās piedalīsies arī vairāki populāri Latvijas mūziķi.
Svinīgo pasākumu klāstā būs dievkalpojums, militārā ceremonija ar Zemessardzes vienību dalību, kā arī tehnikas, ekipējuma un ieroču izstādes un aktivitātes, kurās tiks aicināti iesaistīties arī pasākuma apmeklētāji.
No plkst. 13.00 uz skatuves pie Brīvības pieminekļa notiks Zemessardzes orķestra koncerts “Zeme, ko sargājam”. Koncertā piedalīsies arī Zemessardzes koris “Stars” un Zemessardzes deju ansamblis “Bramaņi”. Īpašie viesi – Kanādas bruņoto spēku Centrālais orķestris diriģentes kapteines Kristīnes Deivisas (Christine Davies) vadībā. Klausītājus priecēs tādas pašmāju zvaigznes kā Atvara, Intars Busulis, Miks Galvanovskis un Dainis Skutelis. Koncerta mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents – majors Andis Karelis.
“Man ir neviltots prieks un pagodinājums, ka šī dziesma “Par savu zemi saukt” spēj līdz sirds dziļumiem aizkustināt un vairot spēku arī Latvijas lielāko aizstāvju sirdīs! Arī es, pats būdams kvēls Latvijas patriots, nekad neesmu atteicis dalību šāda veida pasākumos un arī šis nebūs izņēmums. Tādēļ tiekamies 23. augustā pie Brīvības pieminekļa, lai visi kopā ar godu atzīmētu Zemessardzes 35. gadadienu un stāvētu par savu valsti!” par savu dalību koncertā saka M. Galvanovskis.
Zemessardzes 35. gadadienas pasākumi iesāksies plkst. 10.00 ar dievkalpojumu Doma baznīcā. No plkst. 10.00 Esplanādē būs iespēja apskatīt Zemessardzes rīcībā esošo militāro tehniku, savukārt ieroču un ekipējuma apskate, kā arī dažādu spēju demonstrējumi notiks Brīvības piemineklim piegulošajos parkos. Paralēli notiks arī dažādas radošas aktivitātes, kurās tiks aicināti iesaistīties pasākuma apmeklētāji. Plkst. 12.00 pie Brīvības pieminekļa pilsētas iedzīvotāji un viesi aicināti vērot Zemessardzes vienību svinīgo ceremoniju. No plkst. 13.00 līdz 16.00 interesenti aicināti doties uz Operas skvēru, kur notiks sarunas par Zemessardzei būtiskiem jautājumiem diskusiju teltī “Zem-teksts”.
Pārliecība par tautas pašaizsardzības organizācijas nepieciešamību Latvijā nostiprinājās 1991. gada janvārī, barikāžu laikā, kad sabiedrība vienojās valsts neatkarības aizstāvībai. 1991. gada 23. augustā tika pieņemts likums “Par Latvijas Zemessardzi”, nosakot, ka Zemessardze ir brīvprātīgs militārs sabiedrības pašaizsardzības formējums. Jau 24. augustā tika izdota pirmā Zemessardzes priekšnieka pavēle par zemessargu kandidātu reģistrācijas uzsākšanu pašvaldībās.
Septembrī sākās bataljonu formēšana atbilstoši valsts teritoriālajam iedalījumam un izveidots Zemessardzes štābs. Dažu mēnešu laikā 35 teritoriālajos bataljonos iestājās vairāk nekā 10 000 brīvprātīgo. Gada laikā dalībnieku skaits pieauga līdz gandrīz 17 000, padarot Zemessardzi par lielāko valstij lojālo militāro organizāciju Latvijā.
Aktuālā informācija par pasākumiem būs pieejama šeit, kā arī Zemessardzes oficiālajos sociālo mediju kontos.