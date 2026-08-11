Foto: unsplash.com
112
Šodien 17:32
Uz Jelgavas šosejas izbiris asfalts un noplūdusi degviela pēc divu automašīnu sadursmes
Otrdienas pēcpusdienā uz Jelgavas šosejas no avarējušās mašīnas izbiris asfalts un noplūdusi degviela, pavēstīja Valsts policija.
Satiksme negadījuma vietā atjaunota, informē @Valsts_policija. https://t.co/cPBMufSgk7— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) August 11, 2026
Negadījums, kurā iesaistīta kravas un vieglā automašīna, noticis pie Platones. Kravas automašīna apgāzusies uz sāna un atrodas grāvī, no tās ir izbiris asfalts un no bākas izplūdusi degviela.
Avārijā cietusi vieglā transportlīdzekļa vadītāja.
Sākotnēji avārijas vietā satiksme bija bloķēta, taču pašlaik tā ir atjaunota pa vienu joslu. Transportlīdzekļu plūsmu regulē likumsargi.
Valsts vides dienesta Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska informēja, ka avārijas vietā būtisks vides apdraudējums nav konstatēts.