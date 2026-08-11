Uz Jelgavas šosejas izbiris asfalts un noplūdusi degviela pēc divu automašīnu sadursmes
Foto: unsplash.com
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Uz Jelgavas šosejas izbiris asfalts un noplūdusi degviela pēc divu automašīnu sadursmes

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Otrdienas pēcpusdienā uz Jelgavas šosejas no avarējušās mašīnas izbiris asfalts un noplūdusi degviela, pavēstīja Valsts policija.

Uz Jelgavas šosejas izbiris asfalts un noplūdusi d...

Negadījums, kurā iesaistīta kravas un vieglā automašīna, noticis pie Platones. Kravas automašīna apgāzusies uz sāna un atrodas grāvī, no tās ir izbiris asfalts un no bākas izplūdusi degviela.

Avārijā cietusi vieglā transportlīdzekļa vadītāja.

Sākotnēji avārijas vietā satiksme bija bloķēta, taču pašlaik tā ir atjaunota pa vienu joslu. Transportlīdzekļu plūsmu regulē likumsargi.

Valsts vides dienesta Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska informēja, ka avārijas vietā būtisks vides apdraudējums nav konstatēts.

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