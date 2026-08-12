"Pat tramvajs viņu neapturēs!" Rīgā vīrietis gatavs riskēt ar visu avarējušas alus kravas dēļ. VIDEO
Iedzīvotājus sociālajos tīklos pamatīgi uzjautrinājis kāds traģikomisks video, kurā iemūžināts vīrietis, kurš pēc ceļu satiksmes negadījuma Rīgā steidzas no kravas automašīnas "izglābt" tā "vērtīgo" kravu - uz ietves izbirušas alus pudeles.
Pirmdien, 10. jūlijā, kāda kravas mašīna Rīgā iekļuva ceļu satiksmes negadījumā, kā rezultātā uz ietves izbira tās pārvadātā krava - plašs apjoms ar alus kastēm un pudelēm. Situāciju steidza izmantot vietējie iedzīvotāji, kas nelaida garām izdevību tikt pie bezmaksas dzērieniem.
Sevišķu iedzīvotāju uzmanību piesaistīja kāds vīrietis, kurš, tiekot pie kārotās mantas, vairs nepievērsa uzmanību ne ceļu satiksmes noteikumiem, ne pats savai drošībai.
"Pat tramvajs viņu neapturēs. [tā notiek] Tikai rajonā..." vietnē "Facebook" norāda kāds iedzīvotājs. "Man žēl šī vīra, kad viņš uzzinās, ka tas ir bezalkoholiskais alus. Un viņš ar to kasti tik rūpīgi apgājās..." norāda vēl kāds. "Šis vīrietis ir bez kauna, bez sirdsapziņas pārmetumiem, un bez adreses," piebilst kāds cits.
Kamēr vairāki iedzīvotāji par notikušo uzjautrinājušies, citi pauduši, ka redzētais skats ir skumjš. "Dažu cilvēku apziņa ir aptumšojusies. Viņi ir zuduši ļaudis," norāda kāds vīrietis. Bet cits piebilst, ka par zādzību draud piecu gadu cietumsods.
Negadījumā bojāta krava no Lietuvas
Kā Jauns.lv norāda Valsts policija negadījums notika pirmdien, 10. augustā, kad likumsargi saņēma izsaukumu uz adresi Rīgā, Tvaika ielā, kur kādai kravas automašīnai bija izbirusi krava. Par notikušo Valsts policija uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu un izmeklē negadījuma apstākļus.
Automašīnas šoferis raidījumam "Degpunktā" norāda, ka viņš pārvadājis kravu, kurā atradās kāda Lietuvas uzņēmuma ražotā alus produkcija. Par negadījumu viņš stāsta, ka tas izcēlās tādēļ, ka viņš nejauši uzbrauca uz apmales, kā rezultātā no automašīnas piekabes izbira krava.
Jāpiemin, ka par spīti tam, ka cilvēki no sadursmes vietas savāca lielu skaitu pudeļu, ne uzņēmums "Cido grupa", ne arī transporta pārvadātājs nebija devis oficiālu atļauju iedzīvotājiem paņemt negadījuma vietā izbirušo produkciju.