Zīras aicina uz trešo sēņu festivālu
12. septembrī Zirās jau trešo reizi notiks Sēņu festivāls, kurā visi interesenti varēs iepazīt Latvijas sēņu pasauli, satikt mikologus un uzzināt, kāda loma sēnēm ir dabā un mūsu ikdienā.
Festivāla programmā paredzētas sēņu noteikšanas konsultācijas, izglītojošas lekcijas un praktiski demonstrējumi. Apmeklētāji uzzinās vairāk par sēņu audzēšanu mājas apstākļos, psilocibīna iedarbību, veco koku kopšanu, kā arī koksnes sēņu nozīmi meža ekosistēmā.
Plašs piedāvājums gaidāms arī radošajās un praktiskajās darbnīcās. Tajās varēs apgūt dzijas krāsošanu ar sēņu pigmentiem, izmēģināt papīra izgatavošanu no sēnēm, veidot ģipša nospiedumus ar dabas motīviem un iepazīt šitakes audzēšanas noslēpumus. Pasākuma noskaņu papildinās mākslas izstādes, sēņu tirdziņš ar vietējo ražotāju piedāvājumu un gardumu kafejnīca, ļaujot baudīt dienu dabas un kultūras noskaņās.
Plkst. 16.00 festivālu noslēgs koncerts "Jēkabs Nīmanis. Meža dziesmas", kas veltīts dzejniekam un dabas pētniekam Jānim Baltvilkam. Koncertā piedalīsies komponists un mūziķis Jēkabs Nīmanis, mecosoprāns Baiba Renerte, akordeonists Artūrs Noviks un vijolniece Ilze Gagaine.