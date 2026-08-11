Čehova teātrī pirmizrādi piedzīvos izrāde bērniem “Princešu Olimpiskās spēles”
Vai olimpiskajās spēlēs var uzvarēt ar izdomu, drosmi un spēju pārsteigt? To bērni un ģimenes varēs atklāt Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra jaunajā izrādē “Princešu Olimpiskās spēles”, kur pasaku tēli nonāk neparastās sacensībās pēc igauņu autores Piretas Raudas stāstu motīviem.
Izrādes dramaturģiskajā pamatā ir stāsti no Piretas Raudas grāmatas „Princese pa pastu”, kas latviešu valodā izdota Maimas Grīnbergas tulkojumā. Izrādes dramatizējumu veidojis dramaturgs Artūrs Dīcis. Grāmata guvusi lasītāju atzinību ar neparastiem, asprātīgiem un sirsnīgiem stāstiem, kuros princeses nebūt neatbilst ierastajiem pasaku priekšstatiem. Tās ir drosmīgas, neparedzamas, reizēm dīvainas, bet vienmēr dzīvas un patiesas personības, kas palīdz bērniem paraudzīties uz pasauli ar iztēles pilnu un brīvu skatienu.
Izrādē skatītāji iepazīs īpašās princešu olimpiskās spēles – sacensības, kurās nepietiek tikai ar spēku vai veiklību. Šeit nepieciešama izdomas bagātība, veiksme, spēja pārsteigt un gatavība nezināmajam. Atšķirībā no tradicionālajām olimpiskajām spēlēm, princešu treneri iepriekš nezina, kādi pārbaudījumi sagaida dalībniekus un kādi noteikumi būs jāievēro. Tieši tādēļ katras sacensības kļūst par aizraujošu piedzīvojumu gan varoņiem, gan skatītājiem.
Pireta Rauda ir viena no pazīstamākajām mūsdienu igauņu bērnu literatūras autorēm. Viņas darbi tulkoti vairāk nekā 20 valodās, un rakstniece saņēmusi virkni starptautisku apbalvojumu gan kā autore, gan ilustratore. Raudas stāsti izceļas ar oriģinālu humoru, smalku empātiju un spēju runāt ar bērniem kā līdzvērtīgiem sarunas partneriem.
Jaunā izrāde turpina Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra tradīciju veidot kvalitatīvu un iztēli rosinošu repertuāru jaunajiem skatītājiem. “Princešu Olimpiskās spēles” aicinās bērnus un pieaugušos kopīgi smieties, brīnīties un atklāt, ka pat visneparastākās sacensības iespējams uzvarēt ar izdomu, drosmi un ticību savām spējām.
Radošā komandā režisora Edgara Kaufelda vadībā izrādes realitāti veido: scenogrāfiju un kostīmus – Marta Madara Grantiņa, mūziku - Raimonds Petrauskis, gaismas - Laila Birģele, tulkojumu - Lina Ovčiņņikova; izrādes vadītāja Dana Muhametzjanova. Izrādē piedalīsies Čehova teātra aktieri: Jūlija Berngardte, Adriana Tatjana Začeste/Anastasija Ļovina, Mihails Širjajevs/Ņikita Osipovs.
Čehova teātris aicina biļetes uz izrādi iegādāties laicīgi, izmantojot iespēju izvēlēties labākās skatītāju vietas zālē. Biļetes iespējams iegādāties Biļešu servisa kasēs un mājaslapā kā arī teātra kasē Kaļķu ielā 16. Izrāde “Princešu Olimpiskās spēles” iestudēta krievu valodā. Būs pieejams ieskats saturā latviešu valodā. Vecuma ierobežojums: 5+