Baltijas jūrā konstatētas veselībai kaitīgās zilaļģes - peldētājus aicina uzmanīties
Ilgstošais karstums veicinājis zilaļģu savairošanos Baltijas jūrā. Vācijas veselības iestādes apstiprinājušas toksīnus ražojošu zilaļģu klātbūtni pie Varnemindes kūrorta. Cilvēki aicināti šajos ūdeņos nepeldēties, īpaši piesardzīgiem jābūt bērniem.
Zilaaļģu savairošanās Baltijas jūrā uz rietumiem no Varnemindes novērota nedēļas nogalē. Otrdien veiktās pārbaudes apstiprinājušas toksīnus ražojošu zilaļģu jeb cianobaktēriju klātbūtni šajos ūdeņos.
Peldēšanās aizliegums pagaidām nav izsludināts, taču veselības iestādes iesaka ūdenī nedoties. Saskare ar zilaļģēm var izraisīt alerģisku reakciju, kas izpaužas kā ādas kairinājums, pietūkums. Savukārt, norijot piesārņoto ūdeni, iespējama slikta dūša, vemšana, var parādīties citas kuņģa un zarnu trakta problēmas.
Īpaši uzmanīgiem jābūt vecākiem ar bērniem un suņu saimniekiem. Dzīvniekiem nevajadzētu ļaut dzert ūdeni vietās, kur savairojušās zilaļģes. Iepriekš reģistrēti gadījumi liecina, ka četrkājainajiem mīluļiem tas var beigties letāli.
Pašlaik brīdinājums attiecas uz Varnemindes pludmales 30.–36. sektoru, taču speciālisti norāda, ka zilaļģu atrašanās vieta var strauji mainīties, ko ietekmē gan vējš, gan straumes. Tādēļ nav iespējams precīzi paredzēt, kuri piekrastes posmi varētu tikt skarti turpmāk.