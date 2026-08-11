Jēkabpils slimnīcā noticis uzbrukums ārstam; sākts kriminālprocess
Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu par gadījumu, kad Jēkabpils reģionālajā slimnīcā kādas pacientes pavadonis fiziski uzbrucis un nodarījis nopietnus miesas bojājumus uzņemšanas nodaļas ārstam.
Kā vēsta Jēkabpils ziņu portāls "Radio1.lv", incidents noticis 6. augusta vakarā Jēkabpils reģionālās slimnīcas Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļā. Brīdī, kad ārsts sniedza neatliekamo palīdzību pacientei, persona, kas sievieti pavadīja, pēkšņi kļuva agresīva un fiziski vērsās pret mediķi. Agresīvās personas savaldīšanai nācās piesaistīt gan pašvaldības, gan Valsts policiju.
Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Ervīns Keišs uzsvēra, ka šāda rīcība pret ārstniecības personu tās profesionālo pienākumu pildīšanas laikā nav pieņemama nekādos apstākļos. Viņš norādīja, ka uzņemšanas nodaļa ir īpaši sarežģīta vide, kur pacienti bieži nonāk akūtās situācijās, smaga stresa, alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, tāpēc mediķiem nereti nākas saskarties ar agresīvu vai draudošu uzvedību.
Intervijā medijiem cietušais ārsts atzinis, ka gūto traumu dēļ šobrīd nevar strādāt, un paudis cerību, ka uzbrukums neatstās paliekošas sekas uz viņa veselību.
Šis nebūt nav pirmais gadījums Latvijā, kad darba pienākumu pildīšanas laikā fiziski cietuši mediķi. Viens no skaļākajiem gadījumiem, par ko vēstīja arī portāls Jauns.lv, notika Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS). Kāda miruša pacienta sieva, nespējot pieņemt ārstu konsīlija slēdzienu par vīra smadzeņu nāvi, uzbruka dežūrējošajai intensīvās terapijas ārstei un sāka viņu žņaugt. Agresija bija tik spēcīga, ka cietušajai mediķei pašai bija nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Savukārt šogad maijā RAKUS Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā notikuši pat veseli trīs uzbrukumi ārstiem. Mediķus piekāvuši gan pacienti, gan viņu tuvinieki. Iesaistīta policija. Ārsti uzskata, ka ir jāpaplašina likums, lai uzbrukums ārstam tiktu uzskatīts par uzbrukumu valsts amatpersonai.