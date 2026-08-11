PTAC izplata paziņojumu "Digitours" klientiem, kuri nav saņēmuši naudas atmaksu par nenotikušu ceļojumu
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), izvērtējot iegūto informāciju, paziņo, ka tūrisma operatoram SIA "Digitours" ir likviditātes problēmas un tas nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt kompleksos tūrisma pakalpojumus, informē centrā.
Patērētāji līdz 2026. gada 12. septembrim aicināti vērsties PTAC ar iesniegumu par naudas atmaksu.
PTAC aicina ceļotājus, kuru saistības SIA "DIGITOURS" nespēj pilnībā pildīt (ja ceļojums netika uzsākts) vai daļēji pildīts (gadījumos, kad ceļojums tika pārtraukts), viena mēneša laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas (t.i., līdz 2026. gada 12. septembrim ieskaitot) iesniegt PTAC iesniegumu par visu to maksājumu atmaksāšanu, ko ceļotājs veicis vai kas veikti ceļotāja vārdā vai naudas summas daļu (ja ceļojums tika pārtraukts).
Šis aicinājums attiecas arī uz tiem patērētājiem, kuri līdz šī paziņojuma publicēšanai jau ir iesnieguši PTAC iesniegumu ar lūgumu palīdzēt risināt strīdu ar šo pakalpojuma sniedzēju.
PTAC paskaidro, ka tiesības uz samaksātās naudas atmaksu (ja plānotais ceļojums netika uzsākts) vai samaksātās naudas daļu (ja ceļojums tika pārtraukts) ir tikai tiem ceļotājiem, kuri noslēdza līgumu par kompleksu tūrisma pakalpojumu, bet attiecīgie tūrisma pakalpojumi nav sniegti/pārtraukti tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ.
Uz nodrošinājuma sniegto aizsardzību neattiecas ceļotāja vai tā ģimenes locekļu zaudējumu prasības, morālais kaitējums, prasījumi par kvalitātes trūkumu, maksājumi par apdrošināšanu, ceļotāja vai tā ģimenes locekļu papildus izdevumi u.tml.
Iesniegumā PTAC par naudas atgūšanu obligāti jānorāda:
- iesnieguma iesniedzēja vārds un uzvārds (persona, kura noslēgusi ceļojuma līgumu vai, ja ceļotājs ir nepilngadīgs, viņa vecāks vai aizbildnis)
- ceļotāja vārds un uzvārds;
- personas, kura veica maksājumu par ceļojumu, norēķinu konta numurs;
- tūrisma operatora nosaukums un reģistrācijas numurs;
- SIA "DIGITOURS" iemaksātās naudas summas apmērs.
Iesniegumam obligāti jāpievieno uzņemto saistību apliecinošie dokumenti:
- noslēgtā līguma par komplekso tūrisma pakalpojumu kopija;
- veikto maksājumu apliecinošie dokumenti (čeka vai stingrās uzskaites kvīts kopija vai ar bankas zīmogu vai elektronisko parakstu apliecināts maksājuma uzdevums).
- Iesniegumam par maksājumu atmaksāšanu jāizmanto PTAC izstrādātā veidlapa.
PTAC ceļotājiem atmaksājamo izdevumu apmēru aprēķinās procentuāli nenotikušā vai pārtrauktā tūrisma pakalpojuma apmēram (ievērojot, vai ceļojums vispār nav ticis uzsākts vai ir pārtraukts) un proporcionāli ceļotāju skaitam, kuri būs pieteikušies PTAC līdz 2026. gada 12. septembrim (ieskaitot), to samaksātajai summai un nodrošinājuma apmēram.
Iesniedzējs aizpildīto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt PTAC vienā no zemāk norādītiem veidiem:
- nosūtot pa pastu PTAC, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1026;
- elektroniski tīmekļvietnē www.latvija.lv;
- nosūtot elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi: pasts@ptac.gov.lv.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā par iesnieguma aizpildīšanu vai iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem lūdzam zvanīt PTAC darba laikā uz PTAC konsultāciju tālruni +371 65452554.