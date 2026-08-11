Vidzemes piekrastē gaidāmas vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē.
Sabiedrība
Šodien 14:44
Trešdien Vidzemes piekrastē gaidāmas mēreni stipras vēja brāzmas
Trešdien lietus Latvijā mitēsies, tomēr daudzviet pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš.
Trešdien vairs tikai vietām Latvijā - galvenokārt valsts centrālajā un austrumu daļā - īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi. Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē, Vidzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +8..+13 grādi, piekrastē - līdz +16 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +17..+21 grādam.
Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāms lietus, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +15 grādi naktī un līdz +19 grādiem dienā. Arī trešdienas vakarā, Saules aptumsuma laikā, Latvijā gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums.