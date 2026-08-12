Rudens Latvijā varētu būt neparasti silts - ko rāda ilgtermiņa prognozes
Līdz kalendārā rudens sākumam atlikušas vien dažas nedēļas, un, lai gan konkrētu laikapstākļu prognozi oktobra vai novembra dienām pašlaik izteikt vēl nav iespējams, sezonālie prognožu modeļi jau ļauj iezīmēt pirmās tendences.
Jaunākie Eiropas Kopernika programmas dati liecina, ka Eiropā temperatūra ar paaugstinātu varbūtību varētu būt augstāka par ilggadējiem vidējiem rādītājiem. Latvijai tas nozīmē, ka pašlaik salīdzinoši silta rudens scenārijs izskatās ticamāks nekā agra un ilgstoša aukstuma iestāšanās.
Tomēr tas nenozīmē, ka viss septembris, oktobris un novembris būs silts. Sezonālās prognozes rāda kopējās tendences vairāku mēnešu periodā, nevis konkrētu temperatūru noteiktā dienā. Tādēļ rudenī iespējami arī īslaicīgi aukstuma periodi, nakts salnas un vēlā rudenī – arī pirmās sniega epizodes.
Rudens sākums var saglabāt vasarīgas iezīmes
Sezonālās prognozes parasti ir precīzākas tuvākajiem mēnešiem. Ņemot vērā pašreizējo tendenci uz temperatūru virs normas, rudens sākums Latvijā varētu būt salīdzinoši maigs.
Tas nozīmē, ka arī pēc augusta beigām nav izslēgti atsevišķi vasarīgi silta laika periodi. Vienlaikus tas nenozīmē, ka septembris noteikti būs sauss un saulains. Pat siltā rudens scenārijā atsevišķi cikloni var atnest ilgstošāku lietu, spēcīgāku vēju un strauju temperatūras pazemināšanos.
Arī oktobris pagaidām neizskatās īpaši auksts
Paaugstinātas temperatūras signāls sezonālajos aprēķinos saglabājas arī tālākā periodā. Ja prognozes piepildīsies, oktobrī varētu būt vairāk salīdzinoši siltu dienu nekā ierasts.
Tomēr rudenī vidējā temperatūra var būt maldinoša. Piemēram, vairāki ļoti silti periodi var paaugstināt visa mēneša vidējo temperatūru, pat ja starp tiem piedzīvotas salnas un straujas aukstuma epizodes.
Novembrī iespējami aktīvāki cikloni
Ar nokrišņu prognozēm situācija ir daudz neskaidrāka. Kopernika dati liecina par paaugstinātu iespēju mitrākiem laikapstākļiem Eiropas centrālajā daļā vēlā rudenī un ziemas sākumā.
Latvijai šis signāls pagaidām nav pietiekami izteikts, lai jau tagad prognozētu lietainu novembri. Tomēr nav izslēgts, ka rudens izskaņā pastiprināsies ciklonu aktivitāte.
Tas Latvijā varētu nozīmēt Atlantijas ciklonu nestu tipisku vēlā rudens laiku – biežākus nokrišņus, spēcīgāku vēju un straujas temperatūras svārstības.
Ja novembrī temperatūra būs pietiekami zema, lietus epizodes var pāriet arī slapjā sniegā vai sniegā. Taču sezonālās prognozes pašlaik neļauj noteikt, kad tieši tas varētu notikt.
Arī El Ninjo būs viens no faktoriem
Vēl viens no faktoriem, kas var ietekmēt globālo atmosfēras cirkulāciju 2026. gadā, ir El Ninjo. Pasaules Meteoroloģijas organizācijas dati liecina par šīs parādības pastiprināšanos, un prognozes paredz, ka tā varētu saglabāties arī rudenī.
El Ninjo var ietekmēt temperatūras un nokrišņu sadalījumu dažādos pasaules reģionos, taču tā ietekme uz Latviju nav tieša. Tādēļ nevar apgalvot, ka spēcīgs El Ninjo automātiski nozīmēs siltu septembri vai lietainu novembri Latvijā.
Eiropas laikapstākļus lielā mērā nosaka arī procesi virs Ziemeļatlantijas, tādēļ El Ninjo ir tikai viens no vairākiem faktoriem, kas var ietekmēt rudens laikapstākļus.
Kopumā pašreizējās sezonālās prognozes Latvijai iezīmē salīdzinoši maiga rudens scenāriju, taču tās vēl nevar atbildēt uz jautājumu, kad tieši iestāsies pirmās salnas, lietavas vai sniegs.