“Man ļoti patīk vecmāmiņas.” Ventspilī vīrietis apskāvis sirmgalvi - pēc tam pazudis viņas maks
Valsts policijas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā pret vīrieti, kurš šā gada jūnijā Ventspilī tika aizturēts zādzības izdarīšanas brīdī. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viņš, iespējams, izdarījis vēl citus noziedzīgus nodarījums, kas saistīti ar iekļūšanu mājokļos. Krimināllietas materiāli nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Šā gada 9. jūnijā ap pulksten 15.30 Valsts policijā saņemta informācija, ka Ventspilī, Rīgas ielā notikusi zādzība un vainīgā persona tika pārsteigta notikuma vietā, un notverta. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas ieradās notikuma vietā un aizturēja personu, nogādājot viņu policijas iecirknī.
Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī. Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis iegājis daudzdzīvokļu nama 1. stāvā, kur, paraustot dzīvokļa durvis un, konstatējot, ka tās ir vaļā, iegājis dzīvoklī un veicis zādzību, paņemot kartona kastīti ar bižutēriju, mobilo telefonu un ārējos cietos diskus. Taču dzīvokļa iemītniece, kura bija izgājusi dārzā, tajā brīdī atgriezās, saķēra zagli un sauca pēc palīdzības. Garāmgājēji, to dzirdot, palīdzēja pieturēt personu.
Valsts policijas amatpersonas 11. jūnijā devās uz tiesu lūgt vīrietim piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu, kas stājās spēkā.
Valsts policija, turpinot darbu kriminālprocesā, izmeklēšanas gaitā noskaidroja arī vīrieša saistību ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Vīrietis tiek turēts aizdomās par vēl četru zādzību izdarīšanu Ventspilī. Maija beigās pie divām sievietēm, kuras sēdēja uz soliņa Ventspilī, piegāja vīrietis, sakot, cik ļoti viņam patīk vecmāmiņas un cieši apskāva sirmgalvi, pēc kā viņa konstatēja, ka no somiņas ir pazudis naudas maks, kurā atradās 260 eiro.
Jūnija sākumā konstatēts, ka, iekļūstot dzīvoklī pa uz vēdināšanu atstātu logu Ventspilī, Austrumu ielā, ir nozagti divi telefona lādētāji, zelta ķēdīte, kulons, gredzeni, matu fēns, ādas imitācijas virsjaka, rokas pulkstenis un citas mantas, kopā radot vairāk nekā 800 eiro lielus materiālos zaudējumus.
Tāpat konstatēts, ka, iekļūstot pa uz vēdināšanu atstātu, atvērtu virtuves logu Ventspilī, Mazirbes ielā, no dzīvokļa nozagts mobilais telefons un rokas pulkstenis, radot 118 eiro lielus materiālos zaudējumus.
Savukārt Ventspilī, Sarkanmuižas dambī konstatēts, ka no neaizslēgta dzīvokļa nozagtas zelta ķēdītes, kulons, zelta gredzeni, krelles, suitu sakta un rokas pulkstenis, radot vairāk nekā 6000 eiro lietus materiālos zaudējumus.
Savukārt 9. jūnijā pirms zādzības veikšanas Rīgas ielā, kur vīrietis tika pieķerts, viņš iegājis arī īpašumā Austrumu ielā – arī neaizslēgtā dzīvoklī, taču, būdams koridorā, dzīvokļa saimniece, ejot uz virtuvi, viņu pamanīja. Viņš sabijās un izskrēja ārā.
Vīrietis jau iepriekš vairākkārt ir nonācis policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti arī ar vardarbības pielietošanu, un šīs noziedzīgās darbības veicis laikā, kad viņam ar prokuratūras priekšrakstu bija piemērots sods – piespiedu darba stundas. Aizturētās personas “rokraksts” ir zādzību veikšana tieši no neaizslēgtiem mājokļiem.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā pēc trim krimināllikuma pantiem – par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī, par zādzību nelielā apmērā un par nelikumīgu iekļūšanu mājoklī pret tajā dzīvojošās personas gribu.
Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem bargākais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.
Valsts policija atkārtoti aicina sargāt savus īpašumus – nereti zādzības no mājokļiem notiek, zagļiem brīvi piekļūstot, jo iemītnieki aizmirsuši aizslēgt durvis un aizvērt logus, dodoties prom, vai nav to izdarījuši, atrodoties mājās. Tāpat aicinām vērtīgās mantas, tostarp rokassomas, naudas makus un mobilos telefonus, neglabāt priekšnamā. Ja mājās atrodas liels daudzums skaidras naudas, dārglietas vai citi sevišķi vērtīgi priekšmeti, vērts apsvērt kvalitatīva seifa iegādi.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.