Valsts iegūs lielāku teikšanu par “GORA” nākotni - Saeimas komisija atbalsta jauno likumprojektu
“GORS” likumprojekta izstrādi un virzīšanu apstiprināšanai Saeimā kultūras ministrs Nauris Puntulis ir nosaucis kā vienu no sava darba prioritātēm. Šodien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija atbalstīja jauno alternatīvo likumprojekta “Latgales vēstniecības GORS likums” redakciju un to Saeimā pirmajā lasījumā iecerēts skatīt jau 20. augusta sēdē.
Likumprojekta “Latgales vēstniecības GORS likums” mērķis ir nodrošināt Latgales vēstniecības “GORS” kā valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centra efektīvu, ilgtspējīgu un demokrātisku pārvaldību un darbības nepārtrauktību, lai veicinātu valsts un reģionālo kultūrpolitiku, sabiedrības saliedētību, stiprinātu vienotu informatīvo telpu un piederību Latvijas valstij. Likumprojekts paredz, ka nekustamais īpašums un tā pārvaldība veido vienotu funkcionālo kompleksu, kas nepieciešams likumprojektā paredzēto mērķu sasniegšanai.
Likumprojekts nosaka, ka turpmāk ar Kultūras ministriju (KM) ir jāsaskaņo “GORS” pārvaldnieka valdes locekļa iecelšana, kā arī ar ministriju būtu saskaņojami “GORS” darbības vispārīgie noteikumi.
Kultūras ministrs Nauris Puntulis: “Valsts austrumu pierobežā mums valstiski jārūpējas par nozīmīgu kultūras institūciju stabilitāti. Latgales vēstniecība “GORS” Rēzeknē ir būtisks latviskās un latgaliskās identitātes centrs austrumu pierobežā uz kuru jāraugās gan nacionālās identitātes, gan drošības kontekstā. Jaunais likums nostiprinās “GORS” pārvaldību un darbības mērķi. Jaunais regulējums būs stabils pamats, lai sekmētu Latgales kā latviešu vēsturiskās zemes identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.”
Likumprojekts paredz mehānismus, lai nodrošinātu “GORS” darbības nepārtrauktību. Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nevarēs atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt bez valsts iesaistes. Arī SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” kapitāla daļas varēs atsavināt vai apgrūtināt, un pašu kapitālsabiedrību varēs reorganizēt vai likvidēt tikai pēc KM pozitīva atzinuma saņemšanas.
Līdz ar to pašvaldība saglabā īpašuma un pārvaldības tiesības, bet lēmumus, kas varētu būtiski mainīt vai ietekmēt “GORS” turpmāko darbību, nevarēs pieņemt bez valsts iesaistes un iespējamās ietekmes izvērtēšanas. Tādējādi tiks nodrošināts, lai “GORS” darbību vai tā pārvaldības modeli nevarētu būtiski mainīt vai izbeigt, neizvērtējot sekas uz Latgales kultūrtelpu, profesionālās mākslas pieejamību un koncertzāles izveidē ieguldīto publisko līdzekļu ilgtspēju.