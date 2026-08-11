"Es atgriezīšos un sēdēšu cietumā" - Mamikins nosauc virkni absurdu prasību, lai Latvija viņu dabūtu atpakaļ. VIDEO
Bijušais Eiropas Parlamenta deputāts Andrejs Mamikins no Minskas video vēstījumā izvirzījis Latvijai vairākas absurdas prasības.
Andrejs paziņoja, ka ir gatavs atgriezties Latvijā un izciest pelnīto sodu, ja valsts, kuru viņš savulaik pārstāvēja Eiropas Parlamentā, izpildīs viņa prasības.
"Draugi, esmu gatavs ierasties Latvijā. Gaidiet mani uz robežas. Bet ir viens noteikums. Es padošos un esmu gatavs sēdēt Rīgas Centrālcietumā, ja Latvijas Republikas parlaments pieņems likumu par nulles variantu pilsonības iegūšanai. Lai visi nepilsoņi bez jebkādiem eksāmeniem un pārbaudēm saņemtu Latvijas Republikas pilsonību. Taču tas nav viss," turpināja Mamikins.
Viņš tāpat pieprasīja atjaunot visus nojauktos padomju okupekļus un nekavējoties piešķirt krievu valodai otrās valsts valodas statusu.
Andrejs vēlas, lai vispirms tiktu izpildītas visas viņa prasības un tikai tad viņš atgriezīsies Latvijā un sēdēs cietumā.
"Nauda vispirms. Tādus likumus pieņem Latvijas Saeima, bet pēc tam satiekat mani uz robežas un varat uzlikt rokudzelžus," sacīja Mamikins.