Ja drons trāpa mājā - atlīdzība būs. Bet jaunajās polisēs ir viens būtisks “bet”
Karš, terorakts, militārā drona uzbrukums vai bruņota sacelšanās. Vairāki apdrošinātāji sākuši piedāvāt mājokļa apdrošināšanu pret nosauktajiem riskiem. Klienti priecīgi, pakalpojums pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā aktuāls, taču daudzus samulsinājuši polisē minētie izņēmumi.
Viens no tiem – apdrošināšana zaudēs spēku, ja karā iesaistīsies vismaz divas no piecām militārajām lielvarām. To skaitā Krievija, vēsta 360TV Ziņas.
Ja īpašumā ielido drons, mājokļa apdrošināšanas polises līdz šim šādus zaudējumus parasti nesedza. Taču šovasar vairāki apdrošinātāji sākuši piedāvāt arī šāda riska segumu. “Swedbank” aizvadītajā nedēļas nogalē paziņojusi – tās mājokļa apdrošināšanas polises papildinātas ar aizsardzību pret militāru un politisku konfliktu riskiem.
Šī polise segs zaudējumus, ko izraisījušas militāras operācijas, tostarp droni, terorakti, karš, masu nemieri vai sacelšanās. Arī no Krievijas Latvijā ielidojis drons, kas trāpījis īpašumam. Taču ir viens bet – apdrošināšana nebūs spēkā, ja zaudējumi radīsies kara rezultātā starp divām vai vairākām militārajām lielvarām – Amerikas Savienotajām Valstīm, Lielbritāniju, Franciju, Krieviju un Ķīnu. Sociālajos tīklos šāds nosacījums raisījis neizpratni.
“Ja sākās tieša karadarbība, tad Latvijā, protams, ārkārtas situācija tiek izsludināta un tajā brīdī valdība kļūst par to, kas pieņem lēmumus. Mēs varam runāt par skaidras naudas lietojumu, izņemšanu, piekļūstamību, pārskaitījumiem – tas viss tiek kontrolēts jau centralizēti,” norāda “Swedbank” pārstāvis Jānis Krops.
Arī apdrošināšanas kompānija “Balta” mājokļa apdrošināšanā nu piedāvā politisko konfliktu risku. Taču arī šeit identisks izņēmums par to pašu piecu lielvaru iesaisti karā.
“Apdrošinātājam ir jāspēj uzņemties savas saistības un nodrošināt finansiālu atbalstu, ja konkrētais risks ir iestājies, tāpēc arī šāds izņēmums – lai mēs varētu atbildīgi piedāvāt šo segumu un vienlaikus saglabāt spēju izmaksāt atlīdzības,” saka BALTA Privātpersonu produktu vadības pārvaldes vadītājs Armands Lagons.
Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins norāda, ka gadījumā, ja karadarbībā iesaistītos kāda no piecām lielvarām, apdrošināšanas tirgus nespētu segt šāda mēroga radītos zaudējumus. Vienlaikus Latvijas Apdrošinātāju asociācijā skaidro – šāds izņēmums nav Latvijas iestāžu iegriba.