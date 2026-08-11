Latvijā nogādāti trīs Denali bojāgājušie alpīnisti
Noslēgusies trīs Aļaskā bojāgājušo alpīnistu repatriācija no ASV uz Latviju, norādīja Ārlietu ministrijā (ĀM).
Repatriācijas procesu organizēja Latvijas apdrošinātāji kopā ar sadarbības kompānijām ASV. ĀM uzsver, ka repatriācijas process notika saskaņā ar ASV noteikto kārtību un procedūrām.
Kā vēstīts, krītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maija izskaņā bojā gāja trīs alpīnisti no Latvijas - Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks. Vēl viens ekspedīcijas dalībnieks - Mārtiņš Bilzēns - smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā Ankoridžā.
Tikmēr pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki - Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš - ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna. Diviem no viņiem tika konstatēti apsaldējumi.
Saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV sniegto informāciju naktī uz 4. jūniju pēc Latvijas laika visi trīs bojāgājušie tika nogādāti no Denali kalna lejā.
Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starpnometni ("High Camp") un Denali pāreju ("Denali Pass"), sākoties no vietas, kas atrodas tuvu Denali pārejai aptuveni 18 200 pēdu jeb 5545 metru (m) augstumā.
Informācija dienesta mājaslapā, kas publicēta 28. maijā, liecina, ka pirmajā incidentā divi alpīnisti tika evakuēti no kalna aptuveni plkst. 23 pēc vietējā laika. Vēlāk dienests precizēja, ka šis ir atsevišķs incidents. Savukārt ap pusnakti Nacionālā parka dienesta reindžeri saņēma otro paziņojumu, ka četri alpīnisti no septiņu cilvēku komandas krita Denali pārejas apvidū. Trīs alpīnisti atgriezās augšējā starpnometnē ("High Camp") pēc tam, kad bija palīdzējuši saviem kritušajiem komandas biedriem.
Ekspedīcijas komanda iepriekš aģentūru LETA informēja, ka Latvijas alpīnistu komandas augstkalnu ekspedīcija bija plānota no 10. maija līdz 11. jūnijam. Ekspedīcijas mērķis bija sasniegt Ziemeļamerikas kontinenta augstāko virsotni - 6190 m augsto Denali.
Denali ir polārajam lokam tuvākais tik augstais kalns. Alpīnisti iepriekš uzsvēra, ka šajā ekspedīcijā runa nav tik daudz par augstumu, kā par aukstumu. Plānoti bija mīnus 30 grādi, vētras un vairāk nekā trīs nedēļas dzīves teltī sniegā, nesot 25 kilogramu (kg) somu un startā velkot 25 kg ragavas.
Alpīnisti iepriekš informēja, ka Puriņš, Madžulis un bojāgājusī Pučeka ir piedalījušies divās iepriekšējās Latvijas alpīnistu savienības klubu ekspedīcijās, sasniedzot Avicennas 7134 m, Ozodi 7105 m un Somoni 7495 m augstās virsotnes, veicot pirmkāpienu gandrīz 6000 m augstā virsotnē Mindžāras ielejā Pamirā un uzkrājot pieredzi augstkalnu apstākļos.
Tāpat bija minēts, ka arī pārējiem ekspedīcijas dalībniekiem - bojā gājušajai Oltei un Kunigam-Salakam, kā arī Bilzēnam, Zeimulim un Svariņam - ir nepieciešamā augstkalnu pieredze.
Denali virsotne atrodas tikai 390 kilometru (km) attālumā no polārā loka, maršruts sākas 2200 m augstumā uz Kahiltnas ledāja, un uz tā iespējams nokļūt tikai ar lidmašīnām, kuras nosēžas tieši uz ledus. Pēc sniega vētrām visi Bāzes nometnes iemītnieki piedalās sniega nomīdīšanā, lai lidmašīnas varētu droši nolaisties un pacelties, iepriekš skaidroja alpīnisti. Ekspedīcijai ir jāpievar gandrīz 4000 m augstuma, kopā noejot aptuveni 100 km - gandrīz visi maršruta posmi jāveic vairākas reizes, nesot aprīkojumu un pārtiku 25 dienām.