Dzeja līdz pirmajiem vilcieniem: Siguldas novadā gaidāms neparasts diennakts pārgājiens
Starptautiskā dzejas festivāla “Siguldas Dzejas dienas un dzejas naktis” ietvaros no 29. augusta plkst. 10.23 līdz 30. augusta 8.00 no rītā notiks Dzejas (dien)nakts pārgājiens, kurš šogad pulcēs simts esošus un topošus dzejniekus un dzejas mācekļus, un dosies iepazīt Siguldas novadu maršrutā “Inčukalns – Murjāņi – Sunīši – Ragana – Krimulda- Sigulda”.
DZEJAS NAKTS PĀRGĀJIENA PROGRAMMA
Inčukalna pagastā
Plkst. 10.23 Inčukalna stacijā sagaidīsim dzejniekus no Rīgas un plkst. 10.46 dzejniekus no Valmieras, Cēsīm, Siguldas.
Pārgājienu atklās dzejnieks Jānis Rokpelnis ar viena dzejoļa lasījumu.
Plkst. 11.00 pie Inčukalna kopienas centra “Vecais pasts” notiks Inčukalna dzejnieku Kristapa Vecgrāvja, Aijas Rozenas un Laimas Helēnas Mūrnieces dzejas lasījumi. Cauri Inčukalna pagastam ar stāstiem mūs pavadīs Inčukalna ilggadēja kultūras dzīves vadītāja un pagasta vēstures zinātāja Inga Freimane.
Pie Vangažu evaņģēliski luteriskās baznīcas dzeju lasīs Inga Gaile, Ausma Perons un Ērika Bērziņa.
Pie Inčukalna Medību pils dzirdēsim Dainas Sirmās, Jāņa Rokpeļņa, Liepas Rūces un Līvas Martas Rozes dzejas lasījumus.
Murjāņos Ziedoņa vasarnīcas pagalmā dzejas aplī uzstāsies Anna Dzintare, Dārta Sīka un Ulvis Zirnis, bet citā, līdz pēdējam brīdim noslēpumā turētā, vietā notiks autoru grupas “Sintakses stupors” – Arnolds Ščuckis, Aļesja Loseva, Andris Alps, Kristīne Jučkoviča, Ilze Kuzmicka un Laima Ābele – dzejas performance.
Krimuldas pagastā
Kopienas centrā “Sunīši” mūs gaidīs pusdienu putra no Lēdurgas, kur putras vārīšanas tradīcija ir kļuvusi par ikgadējām putras dienām. Pēc pusdienām dzejas aplī dzirdēsim autoru grupas “Dejnieki liftā” – Dita Putniņa, Dita Vīksna, Raimonda Arāja, Jānis Buholcs – lasījumus.
Reģu kalnā Raganā dzeju lasīs autoru grupas “Tekstūra” dalībnieki Sandra Ratniece, Džena Andersone, Iveta Šimkus, Elīna Līce un Leons Jūlijs Strupītis.
Aptuveni plkst. 18.00 Krimuldas evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijā ar lībiešu vadoņa Kaupo dzīvesstāsta iedvesmotu performanci uzstāsies autoru grupa “Preiļu konceptuālisti” – Elvīra Bloma, Anna Auziņa, Kārlis Vērdiņš, Aivars Madris, Arvis Viguls un Raimonds Ķirķis. Pirms tam paredzēta neliela ekskursija Krimuldas baznīcas vēstures zinātāja Mārtiņa Metāla pavadībā.
Siguldas pilsētā
Krimuldas muižā dzeju lasīs Guntars Godiņš, Ingmāra Balode, Marija Luīze Meļķe un Lāsma Olte. Par Krimuldas muižas vēsturi mums pastāstīs novadpētniece un gide Indra Čekstere.
Pie kultūras centra “Siguldas devons” mūs gaidīs vakariņu zupa un tad tikai sāksies…
Vispirms notiks Latvijas vēsturisko zemju sabalsošanās lasījumi, kuros dzirdēsim Arti Ostupu (Vidzeme), Ligiju Purinašu (Latgale), Kārli Vērdiņu (Zemgale) un Sintiju Sudmali (Kurzeme).
Aptuveni 22.30 pie kultūras centra “Siguldas devons” sāksies pirmais Baltijas dzejas slams, kurā par uzvarētāja titulu cīnīsies slameri no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – Agota Aleknaitė (Lietuva), Klemencs Rietenis (Latvija), Jaan Malin (Igaunija), Joonas Veelmaa (Igaunija), Jovaras Kelpšas (Lietuva), Luknė Kraujelytė (Lietuva), Mari-Liis Müürsepp (Igaunija), Normunds Bolužs (Latvija) un Justīne Bondare (Latvija). Slamu vadīs Valters Liberts. Būs karsti!
Pēc slama Raiņa parkā notiks Andra Habermaņa, Gunta Kursiša, Artūra Barisa un Endija Graudiņa dzejas, mūzikas un gaismas performance.
Pārgājiena programma turpināsies Jaunās pils kvartālā, Siguldas Livonijas ordeņa pilsdrupās un uz rīta pusi kultūras centrā “Siguldas devons”.
Naktī mūs sagaida:
“post-mistiķu” dzejas performance ar Māras Ulmes, Elīnas Vendijas Rībenas u.c. dalībnieču dzeju;
Ilmāra Šlāpina, Aleksandra Barona, Gaiķu Māra, Valtera Liberta dzejas lasījumi un Agritas Grīnvaldes dzejas un buto performance;
Daiņa Deigeļa, Alises Mētras, Agnese Blauas un Ivara Vācera balsis dzirdēsim “13. kursa” dzejas lasījumos;
Naktī skanēs arī Uvja Leskavnieka, Alises Zālītes, Endija Graudiņa, Justīnes Bondares, Annas Kalnas un citu dzejnieku balsis, Veidenfesta radošās komandas – Rēzijas Krieviņas, Karlīnas Zaksas, Viviannas Zariņas u.c. – dzejas performance un Literārā semināra “Aicinājums” dzejas aplis.
Dzejas nakts pēdējā stundā būs iespēja uzstāties pie brīvā mikrofona.
Dzejas nakts pārgājiens turpināsies līdz pirmajiem vilcieniem 30. augusta rītā.
Pārgājienam var sekot ar personīgo auto vai pievienoties:
- plkst. 11.00 Inčukalna kopienas centrā “Vecais pasts”, tālākam ceļam jārezervē vieta autobusā;
- plkst. 17.15 no stāvlaukuma pie kultūras centra “Siguldas devons” izbrauks pārgājiena autobuss “Sigulda-Krimuldas evaņģēliski luteriskā baznīca -Krimuldas muiža-Sigulda”, vieta autobusā jārezervē iepriekš.
Vietu rezervēšana autobusos līdz 24. augustam, rakstot uz e-pastu: literatura@sigulda.lv vai Dzejas nakts pārgājiena facebook grupā.