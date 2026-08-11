Slepenais tunelis zem Latvijas-Baltkrievijas robežas
Silenes robežapsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis.
FOTO: publiskoti attēli ar pazemes tuneli, pa kuru no Baltkrievijas Latvijā centās iekļūt migranti
Valsts robežsardze publiskojusi attēlus, kuros redzama pazemes eja jeb tunelis, kas izrakts netālu no Latvijas - Baltkrievijas robežas un izmantots, lai nelikumīgi šķērsotu valsts robežu.
Jau ziņots, ka pirmdien, 10. augustā, Augšdaugavas novada Skrudalienas pagastā robežsargi konstatēja 15 personas, kuras mēģināja nelikumīgi iekļūt Latvijā no Baltkrievijas, izmantojot izraktu pazemes tuneli.
Valsts robežsardzes amatpersonas sadarbībā ar Valsts policiju, Lietuvas robežsardzes kinologu un ātrās reaģēšanas vienību, veicot operatīvos pasākumus un pārbaudot saņemto informāciju, konstatēja 15 personas, kuras bija nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu.
Turpinot pārbaudīt notikuma vietu un noskaidrojot robežas šķērsošanas apstākļus, Silenes robežapsardzības nodaļas atbildības teritorijā aptuveni desmit metru attālumā no robežas žoga robežsargi atklāja pazemes eju.
Robežsardzes rīcībā informācija par iespējamu tuneļa izveidi šajā teritorijā bijusi jau iepriekš.
Šis ir pirmais gadījums, kad nelikumīgai valsts robežas šķērsošanai uz Latviju izmantots tunelis. Tieši šajā vietā iepriekš nebija konstatētas pazīmes par pārkāpumiem un nebija aizturētas personas, kas būtu nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu.
Visas 15 personas tika atturētas no turpmākas nelikumīgas uzturēšanās Latvijā saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu un atgrieztas valstī, no kuras tās bija ieradušās.