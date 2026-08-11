Domburs kritizē Kulberga valdību: "Ļoti jaudīgi runā, bet ar darbiem ir, kā ir"
Valdība šobrīd “ļoti jaudīgi runā”, taču paveikto darbu ziņā aina neesot tik pārliecinoša, intervijā LTV raidījumā “Labrīt” valdības līdzšinējo darbu vērtēja raidījuma “Kas notiek Latvijā?” vadītājs Jānis Domburs.
Viņaprāt, premjers Andris Kulbergs (AS) publiskajā telpā pamet dažādus tematus, kurus pēc tam ilgstoši “košļā” mediji, opozīcija un komentētāji, kamēr citi būtiski valdības darba jautājumi paliek mazāk apspriesti.
Valdība šobrīd "ļoti jaudīgi runā", taču ar darbiem ir, kā ir. Premjers Andris Kulbergs (AS) pamet dažādus tematus, un visi tos "košļā", tā raidījumā #Labrīt valdības rīcību vērtēja LTV raidījuma @KNL_LTV1 vadītājs Jānis Domburs. pic.twitter.com/uUiu13Jlwq— Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) August 11, 2026
“Kaut kā ļoti veiksmīgi izdodas, un tur medijiem arī jāuzņemas zināma vainas daļa. Opozīcijai arī un visiem komentētājiem arī, kuri vasarā ir atslābuši, jo ir tāda situācija, ka premjers pamet kaut kādu tēmu un tad visi viņu košļā,” sacīja Domburs.
Kā piemēru viņš minēja diskusijas par nevalstisko organizāciju finansējumu, norādot, ka šis jautājums veido tikai nelielu daļu no problēmām, kurām valdībai būtu jāpievēršas.
“Patiesībā tas stāsts par NVO finansējumu sastāda tikai 10% no tā, ko vajadzētu darīt,” viņš pauda.
Dombura ieskatā valdībai līdz ar to pat neesot īpaši jāpiepūlas, jo par virkni būtisku jautājumu tai netiek prasītas pietiekami konkrētas atbildes.
“Viņiem pat nav jāiespringst, jo viņiem ļoti daudz lielus jautājumus neuzdod,” sacīja žurnālists.
Viņš arī atgādināja, ka kopš valdības darba sākuma pagājuši jau aptuveni divarpus mēneši, un tas vairs neesot uzskatāms par īsu periodu. Šajā laikā pieņemts arī valdības rīcības plāns, kas, pēc Dombura domām, publiskajā telpā līdz šim analizēts nepietiekami.
Domburs kritiski vērtēja arī valdības dokumentos noteikto uzdevumu formulējumus. Viņš norādīja, ka valdība vispirms pieņēmusi 32 punktu deklarāciju, bet pēc tam – rīcības plānu ar 185 punktiem, tomēr daudzviet tajos neesot skaidri formulēts, kādu reālu rezultātu sabiedrība no valdības darba iegūs.
“Tu nevari jaudīgi virzīties, ja tev darbības rezultāts ir izstrādāt informatīvo ziņojumu,” sacīja Domburs.
Viņa ieskatā ar tādiem formulējumiem kā projekta vai informatīvā ziņojuma sagatavošana nepietiek, ja nav skaidri pateikts, kā konkrētā rīcība uzlabos cilvēku dzīvi.
“Tur nav – cilvēkiem paliks labāk. Tur ir – mēs sagatavosim projektu, izstrādāsim ziņojumu, tā arī nepasakot, kas paliks labāks,” rezumēja Domburs.