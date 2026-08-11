Kulbergs skaidro, kāpēc operācijai pret nelegālo migrāciju dots nosaukums “Vilkatis”
Latvijā sāktās operācijas nelegālās migrācijas ierobežošanai "Vilkatis" nosaukumam nav īpašas nozīmes, izriet no Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) otrdien teiktā žurnālistiem.
Premjers norādīja, ka ikvienai operācijai ir nepieciešams nosaukums un šis esot latvisks.
Kulbergs otrdien preses konferencē paziņoja, ka Latvijā sākta operācija "Vilkatis", kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai.
Valsts kancelejā informēja, ka operācija sākta pēc Kulberga iniciatīvas, kā arī aizsardzības un iekšlietu nozares veiktā situācijas izvērtējuma, lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību.
Aizvadītajā nedēļā pēc valdības sēdes premjers žurnālistiem teica, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža.
Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu.
Līdz gada beigām Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības režīms, kas noteikts saistībā ar Baltkrievijas radīto paaugstināto nelegālās migrācijas spiedienu.