Kas slēpjas Kaņiera ezera dzelmē? Ar spēcīgiem magnētiem cels ārā nogrimušus priekšmetus
Sestdien, 22. augustā, Kaņiera ezerā ar spēcīgu magnētu palīdzību meklēs un izcels no ūdens nogrimušus metāla priekšmetus, informēja organizatoru pārstāve Līga Ansone.
Kaņiera ezers ir viens no Latvijas iecienītākajiem un makšķerēšanas tradīcijām bagātākajiem ezeriem. Gadu desmitu laikā tajā uzkrājušies makšķerēšanas un medību piederumi, metāla atkritumi un citi nogrimuši priekšmeti. Daļa no tiem glabā ezera vēstures liecības, savukārt citi rada risku ūdensputniem, zivīm un visai ezera ekosistēmai.
Kaņiera ezera apsaimniekotāja "Ecosoul" dibinātāja Arta Kauķe skaidro, ka ideja par magnētu talku radusies brīdī, kad kārtējo reizi centušies palīdzēt putnam atbrīvoties no vizuļa, kas bija ieķēries tā spārnos. Kaņierī, kas ir putniem bagātākais ezers Latvijā, ar šādām situācijām saskaroties bieži.
Interesantākie atradumi tiks izvērtēti konkursā ar nominācijām "Senākais atradums", "Neparastākais objekts", "Lielākais loms" un "Noslēpumainākais priekšmets". Pēc talkas vērtīgākie atradumi tiks eksponēti publiskā izstādē, atklājot Kaņiera ezera stāstus un vienlaikus atgādinot par cilvēka atstāto ietekmi uz vidi.
Magnētu talkā, kas tiek organizēta ar projekta "LIFE GoodWater IP" atbalstu, interesentiem būs iespēja piedalīties arī ūdens kvalitātes mērījumos iepazīt ezera ekosistēmu un uzzināt, kā ikviena rīcība ietekmē ūdens vidi.
Dalība pasākumā ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās būs pieejama tīmekļvietnē "ej.uz/magnētu_talka".
Pasākums tiek rīkots ar Eiropas Savienības LIFE programmas integrētā projekta "Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdeņu stāvokļa sasniegšanai" (saīsināti - LIFE GoodWater IP) Mazo grantu shēmas finansiālu atbalstu. Projektu LIFE GoodWater IP līdzfinansē Eiropas Savienība, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija un projekta īstenotāji - valsts iestādes, pašvaldības, uzņēmumi, zinātniskās institūcijas un nevalstiskās organizācijas. Par pasākuma saturu ir atbildīgi projekta īstenotāji, un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Finansētāji nenes nekādu atbildību par pasākumā atspoguļoto informāciju un tās izmantošanu.