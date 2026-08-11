Mērsragā pirmo reizi notiks Zinātnes festivāls “Mērsraga ābols”
Zinātne ir dzimusi dabā, kustībā, klusumā un novērojumā. Mērsradznieki iedvesmojas no Ņūtona ābola, kas pavisam nejauši atrāvās no ābeles zara un trāpīja Īzakam pa galvu, tā paverot ceļu gravitācijas likumam. 14. un 15. augustā Mērsragā tiek gaidīts ikviens zinātkārais, jo pirmo reizi notiks Zinātnes festivāls „Mērsraga ābols”.
Festivāls sāksies ar zinātnes kino vakaru un noskaņu koncertu 14. augustā, 15. augustā turpināsies ar zinātnes šoviem, eksperimentiem, sarunām, lekcijām un noslēgsies ar Leģendu nakti, kas ietvers naksnīgu ekspedīciju uz Svētmeitas akmeni.
Mērsraga unikālā dabas daudzveidība ir dabiska zinātnes telpa - nelielā teritorijā vienkopus varam iepazīt gan ezeru, gan kanālu, jūru, purvu, mežu un pļavas. Katrā no šīm vietām ir sava flora un fauna, ko dažādu jomu zinātnieki un pētnieki mudinās izzināt - aizraujoši eksperimenti, demonstrējumi, lekcijas, diskusijas, radošās darbnīcas, izstādes, pastaigas un daudzas citas aktivitātes notiks brīvdabas estrādē “Jēgerleja” un citviet Mērsragā.
Festivāla programmu veidos “Latvijas valsts meži”, LVMI “Silava”, LU Ģeogrāfijas nodaļa, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts, Futurimo, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU muzeja ģeoloģijas kolekcija, Latvijas Drošāka interneta centrs, Latvijas Zinātnes padome, Elektronikas un datorzinātņu institūts, SIA “Nika MI”, Ukrainas Tehniskā universitāte, Elektrum, Baltijas vides forums, biedrība “Mācos mācīties”, Ojārs Rubenis, Indulis Straume, Rolands Juris Zibins un citi zinātnes mīlētāji.
Zinātnes festivālu “Mērsraga ābols” rīko Mērsraga aktīvo iedzīvotāju kopiena un biedrība “Piestātne”. Festivāla organizatori uzsver: pasauli izzināt var ikviens, jebkurā vecumā. Galvenais ir zinātkāre un urdīgais jautājums: „Kāpēc?”