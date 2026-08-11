Bebrenē aicina uz dabas, mūzikas un ģimenes piedzīvojumu Dvietes palienē
22. augustā Bebrenē, Dabas parka "Dvietes paliene" informācijas centrā "Gulbji", norisināsies pasākums "Miglas vālos Putnu Salā", kas vienkopus pulcēs dabas mīļotājus, kultūras baudītājus un ģimenes ar bērniem. Dienas garumā apmeklētājus gaidīs izzinošas aktivitātes, radošas darbnīcas, vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņš, savukārt vakaru noslēgs grupas "Zāle" koncerts īpašā brīvdabas estrādē.
No plkst. 16.00 dabas parka informācijas centra "Gulbji" apkārtnē norisināsies dažādas aktivitātes visai ģimenei. Pasākumu vadīs biologs un raidījumu veidotājs Māris Olte kopā ar mūziķi, komponistu un mūzikas producentu Ingu Ulmani.
Pasākuma programma aicinās gan izzināt dabu, gan radoši darboties. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt Dvietes palienes dabas bagātības, izmēģināt amatniecības prasmes un satikt dabas izziņas, vides izglītības un amatniecības jomas pārstāvjus.
Pasākumā piedalīsies Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas Entomoloģijas biedrība, AS "Latvijas valsts meži", Dabas aizsardzības pārvalde, dabas eksperte Agnese Priede, Latgales zoodārzs, biedrība “Zaļā brīvība”, Dvietes senlejas informācijas centrs "Gulbji", darbnīca “Urtawood”, dziesminieki Madara Keivomeģe un Janeks Maļinovskis un citi savas jomas profesionāļi.
Vakara kulminācija gaidāma plkst. 20.00, kad siena ruļļu estrādē koncertu sniegs latviešu indie folk un mūsdienu tautas mūzikas grupa "Zāle". Tā būs grupas pirmā viesošanās Bebrenē. Koncerts izskanēs īpašā dabas koncertzālē Dvietes palienē, kur saulriets, putnu balsis un vakara miglas vāli radīs neatkārtojamu noskaņu.
Pasākumu organizē Augšdaugavas novada Kultūras un tūrisma pārvalde sadarbībā ar Bebrenes apvienības pārvaldi.