Ieradums, ko parasti saista ar senioriem, arvien biežāk skar arī jaunākus cilvēkus
Mājokļi, kuros skapji, istabas un pat balkoni ir pārpildīti ar mantām, nav retums. Lai gan nereti tiek uzskatīts, ka izteikta krāšana raksturīga galvenokārt gados veciem cilvēkiem, speciālisti uzsver – krāšanas traucējumi var skart arī bērnus un jaunākus pieaugušos.
Latvijas Universitātes asociētā profesore, psiholoģijas doktore un klīniskā psiholoģe Ieva Bite un psihoterapeits, psihiatrs Gints Polis Latvijas Radio raidījumā "Kā labāk dzīvot" skaidroja, ka vēlme saglabāt dažādas lietas pati par sevi nav uzskatāma par traucējumu. Problēma sākas brīdī, kad mantu kļūst tik daudz, ka tās sāk būtiski traucēt cilvēka ikdienai un dzīves kvalitātei.
Krāšanas traucējumu galvenā pazīme ir nespēja atteikties no lietām, kā rezultātā dzīves telpa pamazām tiek piepildīta. Sākumā tās var būt tikai pāris pārblīvēti stūri vai skapji, taču ar laiku mantu kļūst arvien vairāk, līdz mājoklī paliek tikai šauras ejas vai pārvietošanās kļūst apgrūtināta.
"Krāt un vākt var visu ko, sākot ar lietām un objektiem, beidzot ar dzīvniekiem," skaidroja Bite, norādot, ka būtiskākais kritērijs ir nevis savākto lietu vai dzīvnieku skaits, bet gan tas, vai to daudzums sāk traucēt pašam cilvēkam vai apkārtējiem.
Speciālisti uzsver, ka pārmērīga krāšana nav tikai vecāka gadagājuma cilvēku problēma. Arī bērni un jaunieši var uzkrāt lielu daudzumu priekšmetu, kurus citi uzskata par nevajadzīgiem, taču pašam cilvēkam tie šķiet vērtīgi vai kādreiz nepieciešami.
Krāšanas paradumus var veicināt dažādu faktoru kopums – psiholoģiska pieredze, sociālie apstākļi un bioloģiski faktori. Būtiska loma var būt arī bērnībā piedzīvotai nabadzībai, traumatiskiem notikumiem vai ilgstošai nedrošības sajūtai. Šādās situācijās mantu saglabāšana cilvēkam var radīt ilūziju par drošību un stabilitāti.
Krāšanas traucējumi var būt saistīti arī ar citiem psihiskās veselības traucējumiem. Speciālisti norāda, ka tie var parādīties, piemēram, smagas depresijas gadījumā, kā arī būt saistīti ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumiem vai autiskā spektra traucējumiem.
Pēc speciālistu aplēsēm, krāšanas traucējumi varētu skart aptuveni 2% iedzīvotāju. Tomēr nereti tie sastopami vienlaikus ar citām psihiskās veselības problēmām un tādēļ netiek atsevišķi diagnosticēti.
Vienlaikus speciālisti brīdina, ka tuvinieku mēģinājums problēmu atrisināt, vienkārši izmetot krājēja mantas, var radīt pretēju efektu. Cilvēkam tas var kļūt par traumatisku pieredzi un pastiprināt vēlmi norobežoties no apkārtējiem.
Tādēļ situācijās, kad krāšana sāk būtiski ietekmēt cilvēka vai viņa tuvinieku dzīvi, ieteicams meklēt psihologa vai psihoterapeita palīdzību. Svarīgi ir noskaidrot, kādi ir pārmērīgas krāšanas iemesli, nevis tikai mēģināt atbrīvot mājokli no uzkrātajām mantām.