Slimnīcas Latvijā gaida jauns izvērtējums - Veselības ministrijai būs jāanalizē to atbilstība
Veselības ministrijai (VM) līdz nākamā gada beigām būs jāveic analīze par slimnīcu atbilstību noteiktajam līmenim, liecina Tiesību aktu projektu portālā publiskotā informācija.
Portālā publiskots informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpi SIA "Tukuma slimnīca"", kam noteikts ierobežotās pieejamības statuss.
Saskaņā ar dokumentu valdība plāno pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. Savukārt VM paredzēts uzdot līdz 2027. gada 30. decembrim veikt analīzi par slimnīcu atbilstību noteiktajam līmenim un informēt Ministru kabinetu (MK) par rezultātiem.
Iepriekš jau izskanēja, ka valdība šodien varētu pārskatīt jautājumu par Tukuma slimnīcu, taču pašlaik šis ziņojums nav iekļauts sēdes darba kārtībā.
Jau ziņots, ka Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) joprojām cer panākt izmaiņas valdībā apstiprinātajā slimnīcu tīkla reformā un turpinās par to diskutēt koalīcijā.
Pirmdien pēc koalīcijas partneru sanāksmes žurnālistiem ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis norādīja, ka partija pēdējo nedēļu laikā tikusies ar gandrīz visām reģionālajām slimnīcām un sagatavojusi 53 lappušu apkopojumu ar datiem, faktiem un argumentiem pret iecerēto reformu. Pēc viņa paustā, ZZS ir pārliecināta, ka agrāk vai vēlāk valdībai pieņemtais lēmums būs jāpārskata. Vienlaikus politiķis uzskata, ka koalīcijas partneriem līdz šim nav bijis pietiekami daudz laika iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem.
Viņš arī norādīja, ka jau otrdien valdībā paredzēts skatīt jautājumu par Tukuma slimnīcu, ko ZZS uzskata par pirmo signālu, ka pie reformas atsevišķiem aspektiem varētu nākties atgriezties. Rokpelnis uzsvēra, ka partija vēlas slimnīcu tīkla jautājumu vērtēt kopumā, raugoties uz veselības aprūpes pieejamību reģionos.
Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) pēc koalīcijas sarunām pauda pārliecību, ka slimnīcu tīkla reforma ir nepieciešama. Viņš norādīja, ka daļa ZZS pausto iebildumu balstās slimnīcu iesniegumos, kuros dominējot emocionāli argumenti, kamēr faktoloģiskais pamatojums neesot pietiekams. Premjers aicināja reformas kritiķus iesniegt konkrētus datus un faktus, ja tie liecina par nepieciešamību mainīt pieņemto pieeju.
Kulbergs arī uzsvēra, ka valdība nav plānojusi samazināt finansējumu reģionālajām slimnīcām, bet gan pārvirzīt to uz pakalpojumiem, kurus konkrētās ārstniecības iestādes var nodrošināt efektīvāk. Pēc viņa teiktā, veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) tuvāko nedēļu laikā sniegs papildu informāciju par reformas ietekmi uz atsevišķām slimnīcām.
Valdība ir apstiprinājusi slimnīcu tīkla reformu, paredzot slimnīcu dalījumu trīs līmeņos un pakāpenisku pāreju uz jauno modeli līdz 2029. gadam. Savukārt ZZS uzskata, ka iecerētās izmaiņas var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes pieejamību reģionos. Pret reformā paredzēto iebildumi ir arī Latvijas Slimnīcu biedrībai.