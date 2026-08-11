Četros Latvijas novados vasaras volejbola kausā sacenšas vairāk nekā 800 jauniešu
Vairāk nekā 200 komandu un aptuveni 800 bērnu un jauniešu jūlija un augusta nedēļas nogalēs četros posmos sacentās Vasaras spēļu kausā volejbolā, kur uzvarētāji tika noskaidroti trīs vecuma grupās puišu un meiteņu konkurencē.
Katrā Daugavas krastā notika divi posmi, kuros jauniešiem tika nodrošinātas sacensības brīvdabas volejbolā, popularizējot aktīvu un veselīgu dzīves veidu.
Daugavas kreisā krasta komandas 17. jūlijā sacentās Aizputē, bet 30. jūlijā otro posmu aizvadīja Kuldīgā. Viskuplākā pārstāvniecība bija meiteņu sacensībās, kurās kopā piedalījās 66 komandas.
Vecāko meiteņu grupā vecumā līdz 15 gadiem abos posmos uzvarēja Liepājas Sporta spēļu skolas komanda ar nosaukumu “Liepājas Leģendas”, kurā spēlēja Tīna Vītola, Līva Gludava, Sofija Solovjova un Nikola Finogējeva. Viņas abu turnīru finālā pārspēja Dienvikurzemes Sporta skolas komandu “Aizpute”
U13 meiteņu grupā divu posmu summā labākās izrādījās JNSC no Jelgavas novada Sporta centra. Mia Vītola, Sofija Ločmele, Patrīcija Staņeviča un Violeta Čakša kāpa uz goda pjedestāla Aizputē un uzvarēja Kuldīgā.
Abos posmos 1. vietu izcīnīja U11 meiteņu grupas uzvarētājas “Maķenes” no Kuldīgas novada Sporta skolas – Rebeka Rudskoja, Šarlīze Sļisarenoka, Maria Broka, Sofia Kruga un Kate Kapitanova. “Neieradāmies kā galvenās favorītes, taču meitenes spēlēja ar lielu pārliecību. Pirmajā posmā izdevās uzvarēt, un tas palīdzēja ar vēl lielāku ticību meitenēm uzvarēt arī otrajā. Meitenes tiešām izbaudīja šo turnīru,” gandarīta par komandas sniegumu bija trenere Ieva Ņečiporuka, kuras meita Paula ir Latvijas valstsvienības kapteine.
Arī puišu U11 vecuma grupā abos posmos uzvarēja viena komanda – JNSC ar Ernestu Bartošku, Tomu Erelu, Damiru Ņikitinu un Matīsu Gabrielu Streļčunu sastāvā. Abos posmos viņi finālā pārspēja “Vallieši-M” no Vecumnieku Sporta skolas. U13 zēnu konkurencē divos posmos 1. vietu izcīnīja Talsu novada Sporta skolas komanda “Dun-Dang”, ko pārstāvēja Gustavs Šulcs, Krišjānis Zingniks, Mikus Apse un Endijs Gāliņš.
Ar uzvaru Kuldīgas posmā vadību kopvērtējumā U15 vecuma grupā ieguva Dienvidkurzemes Sporta skolas komanda “Brikuļi”, kuri iepriekš Aizputē palika otrie.
“Šodien gāja fenomenāli! Cēlieni bija labi, uzbrukumi – vēl labāki. Vienkārši viss gāja tā, kā vajadzēja. Iepriekšējā posmā bija mazliet bēdīgāk, jo palikām otrie, taču uz otro gājām ar lielāku izaugsmi un uzvarējām,” priecājās komandas kapteinis Berhards Sprūds. Ar viņu kopā panākumu kaldināja Gustavs Ernests Birznieks, Kārlis Miezītis, Sandris Salna un Kristers Salna.
Daugavas labā krasta komandas 22. jūlijā sacentās Gulbenē, bet 4. augustā – Barkavā, kur piedalījās 109 komandas.
“Ir prieks, ka vismaz reizi gadā šis stadions atdzīvojas un no puses Latvijas sabrauc tik daudz jauniešu. Tas ir ievērojams pasākums, ko nav viegli sarīkot, taču gandarījums par jauniešu prieku ir tiešām liels,” sacīja Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Šrubs. Viņš atklāja, ka Barkava jau izsenis ir volejbola pagasts, un izteica cerību par tradīciju saglabāšanos arī turpmāk. “Sporta skola ir pietiekami spēcīga, un arī jauniešus vasarā izdodas izvilkt uz pludmales volejbolu. Tam palīdz arī šādi lieliski pasākumi.”
Puišu konkurencē visās vecuma grupās uzvarētāji izcīnīja 1. vietu abos posmos. U15 konkurencē tā bija komanda “Air Baltic” no Aizkraukles novada Sporta skolas ar Robertu Kalnozolu, Kllāvu Strazdiņu, Kristeru Sproģi, Ivo Fjodorovu un Gabrielu Tirmizi sastāvā.
U13 vecuma grupā 1. vietu abos posmos izcīnīja cita Aizkraukles novada Sporta skolas komanda “Pīlēni”, kurā spēlēja Rihards Kalnozols, Roberts Filipsons, Kristers Noreiks, Valters Užulis un Mārtiņš Leķis, bet jaunāko puišu konkurencē U11 grupā 1. vietu izcīnīja “Barkava” ar Lauri Dzilnu, Martinnu Ivdru un Emīlu Kokaru sastāvā.
Meiteņu sacensībās U15 vecuma grupā spraigā cīņā starp divām Gulbenes novada BJSS komandām 1. vietu izcīnīja “Stirnas”, Denīze Dreiškena, Ketlīna Rikveile, Reičela Kļaviņa, Luīze Rauza un Elizabete Kalniņa, kuras apsteidza “Kimmas”. U11 vecuma grupā Balvu novada VK Lazdukalns komanda “Lazdukalns juniores” uzvarēja abos posmos ar Amēliju Korlašu, Adriānu Korlašu, Amēliju Smirnovu un Sabīni Džikuri.
Lielākā konkurence bija U13 vecuma grupā, kurā abos posmos sacentās 36 komandas. Kopvērtējumā uzvarēja Daugavpils Sporta skolas komanda “Daugavpils ezerzemīte”, ko pārstāvēja Milana Romaņenko, Viktorija Jegorova, Polina Kopilova, Anastasija Dubino un Karolina Kiseļe. Viņas izcīnīja 2. vietu Gulbenē un 4. vietu Barkavā. Pirmā posma uzvarētājas “Kaktusi” no Cēsu pilsētas Sporta skolas otrajā posmā ieņēma 14. vietu un kopvērtējumā noslīdēja uz 7. pozīciju, bet Barkavas posmā uzvarēja “Daugavpils sēnīši”, taču pirmajā posmā izcīnītā 8. vieta liedza pakāpties augstāk par 2. pozīciju summā.
Sacensību rīkotāji pasakās par atbalstu Izglītības un Zinātnes ministrijai (IZM), Kuldīgas, Gulbenes, Dienvidkurzemes un Madonas pašvaldībām.