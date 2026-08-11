Dienas vidū Latviju skars pērkona negaiss; izsludināts dzeltenais brīdinājums
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) otrdien Latvijā izsludinājis dzelteno brīdinājumu par pērkona negaisu.
Brīdinājums būs spēkā otrdien, 11. augustā, no plkst. 12 līdz 21. Laikā no plkst. 12 līdz 15 Latvijā gaidāms pērkona negaiss, ko vietām var pavadīt krasas vēja brāzmas līdz 15–19 metriem sekundē.
Negaisa laikā iespējamas arī stipras lietusgāzes, krusa un strauja ūdens līmeņa celšanās, kas zemākās vietas var padarīt applūstošas. Spēcīgais vējš var lauzt kokus un to zarus, kā arī pārvietot nenostiprinātus priekšmetus un atlūzas.
Negaisa laikā iespējami arī elektroenerģijas un citu pakalpojumu traucējumi. Uz ceļiem braukšanas apstākļus var apgrūtināt slikta redzamība un akvaplanēšana.
LVĢMC aicina negaisa laikā, ja iespējams, uzturēties slēgtās telpās un izvairīties no atrašanās mežā un citās atklātās teritorijās. Īpaša piesardzība jāievēro arī autovadītājiem.
Parūpēties nepieciešams arī par mājdzīvniekiem, jo pērkona negaiss var apdraudēt arī tos.