Daugavpils pārņēmusi Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vadību
Daugavpils kļuvusi par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidējošo pilsētu, uzņemoties atbildību par organizācijas darba koordinēšanu nākamajā periodā.
29. jūlijā Daugavpilī notika kārtējā Latvijas Lielo pilsētu asociācijas sēde, kurā tika apspriesti vairāki svarīgi un aktuāli jautājumi, kā arī Daugavpils pārņēma Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vadību. Asociācijas vadības nodošana Daugavpilij sakrita ar viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara darba vizīti pilsētā.
Tikšanās laikā ar asociācijas vadību un valstspilsētu mēriem tika apspriesti investīciju piesaistes jautājumi, gatavošanās jaunajam Eiropas Savienības fondu finansēšanas periodam, speciālo ekonomisko zonu attīstība, civilā aizsardzība, kā arī pašvaldību iespēju paplašināšana infrastruktūras projektu īstenošanā.
"Daugavpils pārņem Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vadību sarežģītā laikā. Šodien mēs saskaramies ar nopietniem izaicinājumiem – mainās ģeopolitiskā situācija, pasaules ekonomikā notiek būtiskas pārmaiņas un rodas jauni ekonomiskie riski. Tāpēc uzdevumi, kas šobrīd jārisina pilsētām un valstij, prasa ļoti nopietnu pieeju," pauda ministrs. "Galvenā prioritāte ir ekonomika. Pats svarīgākais uzdevums ir jaunu darba vietu radīšana. Ja cilvēkiem ir darbs, ja viņi jūtas ekonomiski stabili un spēj nodrošināt savu ģimeni, tad pieaug arī uzticēšanās valstij un vēlme attīstīt savu pilsētu un savu valsti."
Viņš norādīja, ka šobrīd investori visā pasaulē ieņem nogaidošu pozīciju, un Latvijas pierobežas reģioniem šis jautājums ir īpaši aktuāls. Tāpēc valstij ir jārada tādi nosacījumi, lai investori Daugavpili un citas reģiona pilsētas uzskatītu par pievilcīgām vietām uzņēmējdarbības attīstībai. "Austrumu pierobežai šobrīd ir īpaši izaicinājumi, taču valsts ekonomikas attīstību nevar skatīt atrauti no pārējām valstspilsētām. Drošības situācija ietekmē arī ekonomiku, tranzītu un investoru lēmumus. Mūsu kopīgais uzdevums ir radīt apstākļus, lai investori izvēlētos Latviju un mūsu pilsētas. VARAM komanda ir pašvaldību rīcībā, lai kopīgi meklētu iespējas attīstībai," uzsvēra Tavars.
Pēc tam Daugavpils domē viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars tikās ar pilsētas pašvaldības vadītāju. Vizītes laikā ministrs kopā ar pašvaldības vadītāju apmeklēja arī vairākus lielus Daugavpils uzņēmumus – Pulsar Optics, Latvijas Maiznieks un Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcu, iepazinās ar to darbību, kā arī uzklausīja uzņēmējus, kuri informēja par izaicinājumiem, ar kuriem viņi ik dienu saskaras pierobežas reģionā.
Latvijas Lielo pilsētu asociācijā darbojas 10 Latvijas pilsētas
Latvijas Lielo pilsētu asociācija nodibināta 2001. gada 23. augustā. Tā apvieno lielākās valstspilsētas, lai aizstāvētu to kopīgās intereses. Asociācijā darbojas Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas un Ventspils, kā arī Jēkabpils, Ogres un Valmieras novada pašvaldība.
Organizācija kalpo kā vienota platforma lielāko pašvaldību sadarbībai ar valdību un Saeimu. Asociācija pārstāv pilsētu kopējo nostāju valsts budžeta apspriešanā, likumdošanas izmaiņu izvērtēšanā, reģionālās attīstības jautājumos un Eiropas Savienības finansējuma sadalē.
Viens no galvenajiem asociācijas darbības virzieniem ir pašvaldību finanšu ilgtspējas nodrošināšana. Tā konsekventi iestājas par pietiekamu valsts finansējumu izglītībai, veselības aprūpei, sociālajai aizsardzībai un pašvaldību infrastruktūras attīstībai. Tikpat nozīmīgs uzdevums ir pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošana.
Mainīgajos ekonomiskajos un ģeopolitiskajos apstākļos arvien aktuālāki kļūst reģionu investīciju vides pievilcības veicināšanas, rūpniecības attīstības un jaunu darba vietu radīšanas jautājumi. Tāpēc asociācija aktīvi iesaistās valsts politikas veidošanā, lai stiprinātu Latvijas lielāko pilsētu konkurētspēju